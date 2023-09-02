Akılalmaz olay! 'Şiddet görüyorum' deyip babasının evine geldi, gece bayıltıcı sprey sıkıp hırsızlık yaptı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki adam, ilk eşinden olan öz kızının ‘eşimden şiddet görüyorum, geleceğim’ demesi üzerine otogardan alıp eve getirdikleri kızlarının evde bulunan 3 bilezik ve 2 cep telefonunu çaldığını ileri sürdü. Aile bireyleri karakola giderek şikayetçi olurken, baba Divitçi, “Uyurken bize bayıltıcı sprey sıktığı için hiçbir şeyden haberim yoktu. Küçük kızım beni uyandırıp ‘baba telefonlarınız yok. O evden gitmiş’ diye söyledi. Kalkıp çocukları uyandırdım. Müslüm baygındı, zar zor kendine getirdim onu” dedi.