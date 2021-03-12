Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı

Akıllara durgunluk veren olay Ukrayna'da gerçekleşti. 52 yaşındaki Valeriy adındaki adam kalp krizinden öldüğü düşünülen kardeşiyle aylarca birlikte kaldı.

'YALNIZ KALMAKTAN KORKUYORDUM'

Kardeşine hayattaymış gibi davrandığını ve onunla konuşmaya devam ettiğini bildiren adam, 'yalnızlıktan korktuğu için cesetle yaşadığını kendinde onu gömecek gücü bulamadığını' söyledi.

Çürüyen cesedin yanında uyuyan ve aylarca yemek yiyen Valeriy, ona hayattaymış gibi davranıyordum dedi.

CESEDİ KOMŞULAR BULDU: KORKUNÇ BİR KOKU VARDI

Öte yandan cesedi kardeşlerin komşuları buldu. Yandaki evde yaşayan Albina, ''kardeşleri uzun zamandır görmemiştik. Onlara bakmaya gittiğimizde korkunç bir koku aldık. Kanepede biri yaıyordu üzeri battaniye ile kaplıydı. Battaniyeyi aldığımızda çürümüş bir insan cesedi gördük. Valeriy kardeşine yaşıyormuş gibi davranmış, onunla konuşmaya devam etmiş. Biz de yalnızlıktan korktuğunu söyledi'' diye konuşuyor.

DÖRT AY CESETLE YAŞADI

Cesedi olay yerine gelen sağlık ekipleri morga kaldırdı. Polis merkezinden yapılan açıklamaya göre adam cesetle 4 ay yaşamış ve yapılan yüzeysel incelemeye göre herhangi bir şiddet izine rastmadığı doğal bir şekilde öldüğü açıklandı.



