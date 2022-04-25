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  4. Akılalmaz olay! Yolda yürüyen husumetlisine arabayla böyle çarptı

Akılalmaz olay! Yolda yürüyen husumetlisine arabayla böyle çarptı

25.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın İliç ilçesinde husumetlisine otomobille çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü darp edildi.

Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunan otomobil sürücüsü şahsı bir arkadaşıyla ilçe merkezinde yürürken gördü. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen şahsın üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi.

Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayda yaralanan kazazede ve darp edilen sürücü hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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