HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Akılalmaz olayın adresi bu kez Yozgat! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar hayrete düşürdü! Tam 13 adet

Akılalmaz olayın adresi bu kez Yozgat! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar hayrete düşürdü! Tam 13 adet

14.12.2024 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık iki hafta önce Bursa'da 5 yaşındaki küçük kız mıknatıslı boncuk bileklikle oynarken yutmuş ve bağırsağından 38 adet mıknatıs çıkartılmıştı. İnanılmaz olayın adresi bu kez Yozgat oldu. 4 yaşındaki erkek çocuk boncuk mıknatısları yutunca ailesiyle birlikte soluğu Yozgat Şehir Hastanesi’nde aldı. Tam 13 tane boncuk mıknatıs yutan çocuk başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Akılalmaz olayın adresi bu kez Yozgat! 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar hayrete düşürdü! Tam 13 adet

Yozgat’ta yaşanan olayda, 4 yaşındaki erkek çocuğu boncuk mıknatıs yuttu. Halk arasında 'bilye mıknatıs', 'boncuk mıknatıs' olarak adlandırılan neodim mıknatıslar renkli yapılarıyla şekere benzetilmesi sebebiyle çocuklar için oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

NORMAL MIKNATISLARDAN 10 KAT DAHA GÜÇLÜ

AW349904_01

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Serkan Odabaşı, “Bu mıknatıslar normal mıknatıslardan 5-10 kat daha fazla çekim gücüne sahip olabiliyor. Oyun amaçlı satılan bu mıknatıslar çeşitli renklerde, parlak yapısıyla çocukların ilgisini çekiyor ve çocuklar tarafından yutulabiliyor.

Güçlü çekim gücü; mide, bağırsak gibi organlarda da birbirini bulmalarını sağlar. Mıknatıslar arasında kalın bağırsak dokusunda gangrene gitme, delinme, organların birbiri arasında yol oluşması gibi sorular oluşabilir.

BAĞIRSAĞINDAN 13 ADET MIKNATIS ÇIKTI

AW349904_02

Hastanemize başvuran hastamız bu mıknatıstan yutma şikayeti ile başvurdu. Grafilerde yer değiştirmediğini tespit ettikten sonra hastamızı ameliyata alma kararını verdik. Kapalı ameliyat ile bu mıknatısın yerini tespit ettik, ilgili 3-4 santim bağırsakta da hasar olması üzerine, bu bağırsak kısmını çıkararak operasyonu tamamladık. Operasyonda 13 adet renkli mıknatısı çıkardık. Hastamıza ve ailesine geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

AW349904_03

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ise konu ile ilgili, “Yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan Çocuk Cerrahisi Uzmanımız başarılı ameliyatlar yapmaktadır. Kendisini ve ekibini tebrik ederim. Hekimimizin de belirtmiş olduğu gibi neodim mıknatısların renkli yapısı ile dikkat çekmesi sonucu maalesef bu tür vakalarla karşılaşmaktayız. Ebeveynleri ve aileleri bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

İHA

5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet! 5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı: 38 adet!

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
mıknatıs bağırsak
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşi de o listede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşi de o listede

Çiğköfte altından daha çok kazandırdı!

Çiğköfte altından daha çok kazandırdı!

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

Filistin, Lübnan, Suriye... Her şey bir yılda oldu, sırada İran mı var?

Alkollü şahıs hiçbir uyarıyı dinlemedi: Şoförün elinden kurtulup direksiyona geçince olanlar oldu!

Alkollü şahıs hiçbir uyarıyı dinlemedi: Şoförün elinden kurtulup direksiyona geçince olanlar oldu!

Rize'de fırtına kabusu! 8 katlı bina beşik gibi sallandı: Dalgalar iş yeri camlarını böyle patlattı!

Rize'de fırtına kabusu! 8 katlı bina beşik gibi sallandı: Dalgalar iş yeri camlarını böyle patlattı!

Kayıp adamdan 9 gün sonra acı haber geldi

Kayıp adamdan 9 gün sonra acı haber geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.