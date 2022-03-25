Akılalmaz oyun! Eşinin önünde sevgilisine ateş etti

İstanbul'da bir kadın, eşinin kendisini aldattığını öğrenince ayrılmak istedi. Terk edilmek istemeyen koca ise eşini silah zoruyla barışmaya zorladı. Eşini ayağından silahla yaralayan koca, sevgilisini de ayağından vurdu. Canını kurtarabilmek için eşine barışma sözü veren kadın, gerçeği şikayetçi olmak için gittiği karakolda öğrendi.

EŞİNDEN AYRILMAK İSTEDİ, AYAĞINDAN VURULDU

İstanbul'da Ahmet ve Hülya D. çifti 3 yıl nişanlı kaldı. Bir de çocukları olan çift 3 ay kadar önce evlendi. İddiaya göre Hülya D., eşinin arabasında tanımadığı bir dairenin su faturasını buldu. Faturadaki adrese giden Hülya D., evde karşılaştığı kadının anlattıklarıyla aldatıldığını öğrendi. Bunun üzerine Hülya D., Ahmet D.'den ayrılmak istedi. Terk edilmek istemeyen koca, sokak ortasında yakaladığı eşini silahla barışmaya zorladı. Barışmayı kabul etmeyen eşini ayağına ateş edip yaraladıktan sonra aracına bindirdi. Kanlar içerisindeki eşiyle birlikte sevgilisi Tülay O.'yu alıp Gaziosmanpaşa'daki Kemerburgaz Ormanı'na gitti. Ahmet D., eşine olan sevgisini göstermek için Tülay O.'nun ayağına ateş etti.

EŞİYLE BARIŞABİLMEK İÇİN SEVGİLİSİYLE ANLAŞMIŞ

Sabah'tan Bulut Yamandağ ve Yunus Emre Kavak'ın haberine göre kebapçı koca, canını kurtarabilmek için barışma sözü veren eşini ve sevgilisini ayrı ayrı evlerine bırakıp kayıplara karıştı. Dehşete kapılan Hülya D. polise gitti. Olayı tüm detaylarıyla dinleyen Gaziosmanpaşa polisi, Tülay O.'yu gözaltına aldı. Tülay O., ifadesinde Ahmet D.'nin, karısı Hülya D. ile barışabilmek için kendisiyle anlaştığını söyledi. Karısına Tülay O.'nun sevgilisini olmadığını göstermek için kendisine kurusıkı silahla ateş ettiğini ifade etti. Tülay O., sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Ahmet D.'ye yönelik yakalama çalışmalarınınsa genişletildiği öğrenildi.

"BU ADAMIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Hülya D. eşinin kendisini daha önce de defalarca aldattığını söyledi. Hülya D. "Şiddet ve tehditler yüzünden defalarca şikâyetçi oldum, tedbir kararları çıkarttım. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Ayağımı kullanamıyorum, iki parmağımı hiç hissetmiyorum artık" dedi.



