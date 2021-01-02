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Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

02.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

İzmir'de, kimliği belirsiz kişilerce personeli Ayhan A. ile birlikte kaçırıldığını öne sürüp polise başvuran iş adamı Zeki Tanyeri’nin, olayı kendisinin kurguladığı ortaya çıktı. İş insanının, aralarında alacak verecek meselesi olan Erol Evcil'i zor duruma düşürmek için böyle bir plan yaptığı belirtildi.

Bornova ilçesindeki köklü bir çelik fabrikasının hissedarlarından olan iş adamı Zeki Tanyeri, perşembe günü polise gidip, Konak ilçesinde kaldığı otelden çıktıktan sonra, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile tehdit edilerek kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Zorla sahibi olduğu otomobilin bagajına konulduğunu, bir süre dolaştırıldığını iddia eden Tanyeri, daha sonra darbedilerek otomobilinin bagajında hissedarı olduğu Bornova ilçesindeki çelik fabrikasına bırakıldığını söyledi.

'ZORLA KAÇIRILDIK, HEM BENİ HEM DE PERSONELİMİ DÖVDÜLER'

Hastaneye giderek darp raporu alan ve şikayetçi olan Tanyeri'nin ilk ifadesinde, “Tabancayla zorla kaçırıldık. Daha sonra da hem beni hem de personelim Ayhan A.’yı dövdüler. Erol Evcil’in yapmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü elimizden fabrikamızı zorla aldı ve uzun süredir aramızda bu konudan ötürü anlaşmazlık var” dediği öğrenildi.

‘EVCİL’İ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPTIM’

Polis ekipleri, personeli Ayhan A. ile Zeki Tanyeri’nin ifadelerini çelişkili buldu. Polis, yapılan çalışmayla Tanyeri ve personelinin beyan ettikleri saatler içerisinde, iddia ettikleri bölgelerde bulunmadıklarını tespit etti Yaşanan bu gelişme üzerine Tanyeri, kaçırma olayını kendisinin kurguladığını, Erol Evcil’i zor durumda bırakmak için böyle bir şey yaptığını itiraf etti.

OTOMOBİLİ DURDURUP KENDİLERİNE KELEPÇE TAKMIŞLAR

Polis, Tanyeri, Ayhan A. ve onları fabrikaya bırakan kişi olan İlhan Ş.’nin olaydan 3 gün önce İstanbul'dan İzmir'e geldiklerini, Konak ilçesinde kaldıkları otelden çıktıktan sonra buluşup aynı otomobille fabrikanın bulunduğu Bornova ilçesine gittiklerini belirledi. Burada otomobili park eden üç kişiden, Tanyeri ile Ayhan A.’nın kendilerine kelepçe takıp bagaja bindikleri, daha sonra da fabrikaya gittikleri tespit edildi. İlhan Ş.’nin, fabrikadaki bekçiye, “Zeki Bey daha sonra gelip arabayı alacak” deyip fabrikadan ayrıldığı öğrenilirken, bagajdan gelen sesler üzerine bekçinin olayı fark edip, polise haber verdiği ve ikilinin bu aşamadan sonra araçtan çıktığı ifade edildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Zeki Tanyeri, Ayhan A ve İlhan Ş. hakkında 'iftira atma' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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