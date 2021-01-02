Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Bornova ilçesindeki köklü bir çelik fabrikasının hissedarlarından olan iş adamı Zeki Tanyeri, perşembe günü polise gidip, Konak ilçesinde kaldığı otelden çıktıktan sonra, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile tehdit edilerek kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Zorla sahibi olduğu otomobilin bagajına konulduğunu, bir süre dolaştırıldığını iddia eden Tanyeri, daha sonra darbedilerek otomobilinin bagajında hissedarı olduğu Bornova ilçesindeki çelik fabrikasına bırakıldığını söyledi.

'ZORLA KAÇIRILDIK, HEM BENİ HEM DE PERSONELİMİ DÖVDÜLER'

Hastaneye giderek darp raporu alan ve şikayetçi olan Tanyeri'nin ilk ifadesinde, “Tabancayla zorla kaçırıldık. Daha sonra da hem beni hem de personelim Ayhan A.’yı dövdüler. Erol Evcil’in yapmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü elimizden fabrikamızı zorla aldı ve uzun süredir aramızda bu konudan ötürü anlaşmazlık var” dediği öğrenildi.

‘EVCİL’İ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPTIM’

Polis ekipleri, personeli Ayhan A. ile Zeki Tanyeri’nin ifadelerini çelişkili buldu. Polis, yapılan çalışmayla Tanyeri ve personelinin beyan ettikleri saatler içerisinde, iddia ettikleri bölgelerde bulunmadıklarını tespit etti Yaşanan bu gelişme üzerine Tanyeri, kaçırma olayını kendisinin kurguladığını, Erol Evcil’i zor durumda bırakmak için böyle bir şey yaptığını itiraf etti.