Akılalmaz taktikler! Meğer dilenciler sandığınız kadar yardıma muhtaç değilmiş

Dilencilik yaparak insanların duygularını sömüren dilenciler, taktik geliştirmekte sınır tanımamış. İşte size kanıtı...

Dilenciler insanların duygularını böyle sömürüyorlar

1 / 28 15 YIL DİLENDİ ÖLDÜKTEN SONRA MİLYONLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 15 Yıldır Beyrut'da terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, geçtiğimiz günlerde ona yardım edenler tarafından ölü bulundu.

2 / 28 Polisler, yıllardır aynı bölgede dilencilik yapan yaşlı kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin ( yaklaşık 4 bin dolar) buldu. Yaşlı dilencinin banka hesaplarında da 5,5 milyon dolar olduğu bilgisine ulaşıldı.

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4 / 28 Yardıma muhtaç olduğunu düşündükleri kadına yardım eden çevre halkı, araçtan çıkan poşet poşet parayı görünce gözlerine inanamadı.

5 / 28 BACAKLARINI ŞORTUN İÇİNE SAKLAMIŞ Görenleri bacakları olmadığına inandırarak para isteyen bu dilencinin sahtekarlığı ise duyarlı bir vatandaşın hamlesiyle ortaya çıkıyor.

6 / 28 Üzerindeki şort çıkarıldığında dilencinin bacaklarını birleştirerek giyindiği görülüyor.

7 / 28 DİLENMEYE YÜRÜYEREK GİDEN YÜRÜME ENGELLİ Bütün gün oturduğu tekerlekli sandalyede para dilenen bu adamın görünüşüne bakılırsa gerçekten de yardıma ihtiyacı var

8 / 28 Ancak gerçek çok farklı. Dilenciyi takip eden bir vatandaşın çektiği fotoğraflarla sahtekarlık ortaya çıkıyor. Dilenci son derece sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyor.

9 / 28 Tekerlekli sandalyeyi dilendiği yere kadar işte böyle götürüyor.

10 / 28 ÇİN'DE SON TEKNOLOJİ DİLENCİLİK Çinli dilenciler ise yaratıcılıkta sınır tanımadı. Dilenciliğe çağ atlatan bu dilencilere nakit param yok demek imkansız! QR kod ile cep telefonu yoluyla para transferini de kabul ediyorlar!

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12 / 28 iPHONE KULLANAN DİLENCİ Yoldan geçen insanların acıyarak para verdiği bu kadına yaklaşınca bir hile daha ortaya çıkıyor.

13 / 28 Bütün gün kafası önünde, hareketsiz kalan kadın, aç olduğunu yazdığı kartonun arkasında iPhone ile böyle görüntülendi.

14 / 28 AÇ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DİLENİYOR, YEMEKLERİ ÇÖPE ATIYOR Çin'de yıllardır aynı köprünün üzerinde dilen 60 yaşındaki kadının yaptığına inanamayacaksınız!

15 / 28 Aç olduğunu söyleyen dilenciye kulak veren bir kadın, dilenciye yemek alıyor ve uzaklaşıyor.

16 / 28 Kadın gözden kaybolur kaybolmaz, aç olduğunu söyleyen dilenci yemeği çöpe atıyor ve dilenmeye devam ediyor.

17 / 28 LÜKS ARACIYLA DİLENMEYE GELİYOR Yürüme engelli izlenimi veren bu dilenci bütün gün şehir meydanında dileniyor.

18 / 28 Neyse ki bütün gün yorulduktan sonra evine lüks aracıyla gidiyor!

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20 / 28 SAKAT NUMARASI YAPAN BİR DİLENCİ DAHA Dilenciler arasında en yaygın taktiklerden biri olan sakatlığı kullanan bir sahtekar daha.

21 / 28 İşte, mesaisini doldurduktan sonra sağlığına kavuşan zavallı dilenci

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25 / 28 ÖNÜNDE DİLENDİĞİ ARAÇ KENDİSİNİN ÇIKTI Lüks aracın önünde dilenen bu yardıma muhtaç adama herkes acıyarak para veriyor

26 / 28 Lüks araçsa dilenciye ait!

27 / 28 Çin metrosunda dilenen bu adam, belli ki kendisine yardım edenlerden çok daha zengin