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Akılalmaz tezgah! 'Bakan danışmanıyım' dedi, iş insanlarının kabusu oldu: "Bu işi ben çözerim"

13.10.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece’de "Bakan danışmanıyım, parayı verin işlerinizi çözeyim" diyen dolandırıcılık çetesi yakayı ele verdi. Son olarak İranlı bir iş kadınından aynı yöntemle para almaya hazırlanan çete, polis ekiplerinin harekete geçip tuzak kurması ile yakalandı. Toplamda 200 iş yerini tuzağa düşürdüğü belirlenen kişiler, numarası daha önceden alınmış dolarla birlikte suçüstü yakalandı.

Akılalmaz tezgah! 'Bakan danışmanıyım' dedi, iş insanlarının kabusu oldu: "Bu işi ben çözerim"

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Dolandırıcılar ‘bakan danışmanıyım’ diyerek kafesini kapattırdığı İranlı iş kadınından 500 bin lira rüşvet istedi. Dolandırıldığını anlayan İranlı iş kadını polise başvurunca ekipler, sahtekarlara tuzak kurup suçüstü yakaladı. 45 suçtan sabıkalı olan şahsın Küçükçekmece’de kendisini ‘Bakan danışmanı’ olarak tanıttığı ortaya çıktı.

"SÜLEYMAN SOYLU'NUN DANIŞMANI OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

Dolandırıcıların tuzağa düşürmeye çalıştıkları İranlı iş kadını yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sürekli bana 'Süleyman Soylu’nun danışmanı' olduğunu söylüyordu. Kart da gösteriyordu hatta bununla ilgili. Bir diğeri de İstanbul Emniyet Müdürü’yüm diyerek kartını gösteriyordu. Dediler ‘Senin her ne problemin olursa bizimle ortaklık yap, biz çözeriz’ ben de dedim ki ihtiyacım yok teşekkür ederim ama benim yanımda arıyorlardı.

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‘RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ LALE’NİN İŞİNİ HALLET’

CİMER’e 'İranlı iş kadını sigortasız işçi çalıştırıyor' diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine iş yeri kapanınca da ‘bu işi ben çözerim’ diyerek para istedi. İranlı iş kadını dolandırıcıların o tuzağı için de “CİMER’e, SİBER’e beni şikayet etmişler seni yakalayacaklar, sana problem çıkacak biz sana yardım etmek istiyoruz. Benim yanımda arıyordu ‘Süleyman Soylu lütfen bir e-mail at' o kadar. Ben de tamam, çok teşekkür ederim, çok naziksiniz dedim böyle davrandım.

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İŞARETLİ DOLARLA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kafe kapatıldığı anda ise polisler ve dolandırıcıların da olay yerineydi. Kafe kapatıldığı sırada dolandırıcılar İranlı iş kadınının yanına giderek bu işi çözebileceğini söyledi. Hatta polislere bile kendilerini İçişleri Bakanı’nın danışmanı olarak tanıttıkları öğrenildi. Küçükçekmece Asayiş ve Büro ekipleri İranlı iş kadınına 20 bin dolar para hazırlamasını söyledi. İranlı iş kadını da 20 bin doları hazırlayarak karakola giderek paraların seri numaraları alındı. Ancak iş kadını ve polisler durumdan şüphelenerek dolandırıcılara tuzak kurdu. Para el değiştirdiği sırada da polis ekipleri baskın düzenledi.

İranlı iş kadını polisle birlikte dolandırıcılara yakalamak için kurdukları tuzak için de şu ifadeleri kullandı: “Polislerin yanına gittim ve polisler söyledi ki; paraların numaralarını, kodlarını alacağım sen onların yanına git. Korkmana gerek yok”

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Danışman İran
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