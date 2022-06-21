Akılalmaz tuzak! Genç mühendisin milyonlarını aldılar... Banka banka dolaşıp para çekmiş

Dolandırıcıların tuzağına düşen ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Galataport projesinde de görevli olan Ceren Ataman, 1 milyon 750 bin dolar ve 340 bin euro nakit para ile çok sayıda ziynet eşyasını, dolandırıcılara kaptırdı...

YİNE FETÖ YALANI...

Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu mühendislik şirketinde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman'ı geçen yıl 31 Ekim'de telefonla arayan dolandırıcılar, adının FETÖ'ye karıştığını ve kara para aklama olayında banka bilgilerinin kullanıldığını öne sürdü. Sözde polisler, kadını gözaltına alınma korkusuyla görüşmeye ikna etti.

BANKADAN ÇEKİP SÖZDE POLİSLERE VERDİ

Sabah'ta yer alan habere göre genç mühendis, kendisine verilen emirler doğrultusunda 1 Kasım'da özel bir bankanın Etiler şubesinden ilk önce 850 bin dolar ve 170 bin euro para çekti. Ertesi gün başka şubeden 250 bin dolar ve 170 bin euro daha çekti. Ardından buluşma yerine giderek, sırt çantasına koyduğu paraları ve ziyneti sözde polislere teslim etti.

ŞUBE ŞUBE DOLAŞIP PARA ÇEKTİ

Birkaç gün sonra bu kez başka bir şubeden 500 bin dolar daha çeken, ertesi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha çeken Ceren Ataman, paraları yanına gelen kişiye verdi. Günlerce banka banka dolaşarak varını yoğunu kaptıran Ataman, toplamda 36 milyon liraya denk gelen dövizini alanların parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağı söylenmesine rağmen arayan olmayınca şikayetçi oldu.

36 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da 36 şüpheli yakalandı.

AYNI KİŞİLER DOLANDIRMIŞ

Ceren Ataman'ı dolandıranlarla aynı kişiler çıkan şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ayda toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi.

Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el koydu. 14 şüpheli tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

