HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akılalmaz vahşet! Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını tüfekle öldürdü

Akılalmaz vahşet! Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını tüfekle öldürdü

02.08.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, Adem Karasaç (45), kendisine büyü yaptığını öne sürdüğü Selahattin İskender’i (57) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Bacağından vurulan İskender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis şüpheli Karasaç’ı pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

Akılalmaz vahşet! Kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşını tüfekle öldürdü

Olay, 17.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2. Dalyan Sokak’ta meydana geldi.

4 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de ağabeyini öldürdü4 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de ağabeyini öldürdü

KENDİSİNE BÜYÜ YAPTIĞINI DÜŞÜNEREK KAPISINA DAYANDI

Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü Selahattin İskender’in kapısına dayandı. Burada Selahattin İskender ile tartışan Adem Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle İskender’e ateş açtı.

Bacağının farklı yerlerine saçma isabet eden İskender kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Adem Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İskender sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BANA BÜYÜ YAPTIĞI İÇİN VURDUM"

Bu sırada polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüpheli Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, “Selahattin’in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Beyoğlu'ndaki 'dünür vahşeti'nin zanlısı kendini böyle savundu: Ölmemek için öldürdümBeyoğlu'ndaki 'dünür vahşeti'nin zanlısı kendini böyle savundu: Ölmemek için öldürdüm

9b216324d8c80d60ff43b3fa567fa40c

9fbec8cee07ce77dab5bb85e2e7c7c71

31aae57a4e17f7fe5fe65e287eb53f40 (1)

af842d2a35edb60dd9fae7b0a5778520

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Manavgat'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralıManavgat'ta feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

İşte yangınlardaki son durum! Bir ilçe için tahliye kararı

2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Yangınlar dünya medyasında! Muhabir alevlerin arasına daldı

Yangınlar dünya medyasında! Muhabir alevlerin arasına daldı

Aydın'da başlayan yangın Muğla'ya sıçradı

Aydın'da başlayan yangın Muğla'ya sıçradı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.