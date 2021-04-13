Akılalmaz yöntem! Anne- kızı uyku ilacı kattığı menemenle uyutup, 1 kilo altını çaldı

Akılalmaz olay, 5 Nisan’da Bursa'nın Kestel ilçesi Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi ailesi, evlerinde yardımcı olması amacıyla bir tanıdıklarının tavsiyesiyle Özbekistan uyruklu Sarvinoz I. ile anlaştı. Sarvinoz I., 29 Mart’ta İstanbul’dan Bursa’ya gelerek, ailenin evinde çalışmaya başladı. İddiaya göre 5 Nisan sabahı Sarvinoz I., kahvaltı için hazırladığı menemenin içerisine uyku ilacı kattı. Evde bulunan E.Ç. ile annesi M.T., bir süre sonra uykuya daldı. Sarvinoz I., evde bulunan yaklaşık 1 kilo altın ve 15 bin TL parayı alarak çantaya doldurdu, ardından da başörtüsü takarak, evden çıktı.

İslam Çiftçi, anne ve anneannesinin bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince eve geldi. Sarvinoz I.’nın evde olmadığı fark eden İslam Çiftçi, para ve altınları kontrol etti. Para altınların çalındığını gören Çiftçi, polise haber verdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden elinde çantayla çıktığı belirlenen Sarvinoz I.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

‘SÜREKLİ BİR ŞEYLERİ SORGULUYORDU’

Sarvinoz I.’nın işe alım süreci hakkında bilgiler veren İslam Çiftçi, “Annem ve anneanneme yardım için temizlikçi bir kadın lazımdı. Daha önce yanımızda çalışan yabancı uyruklu kadınlar oluyordu. Bir tanıdık vasıtasıyla biz bu kadına ulaştık. Pasaportunu inceledik, herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geldiği gün otogardan aldık. Konuşkan birisiydi. Sürekli bir şeyleri sorguluyordu. Sürekli evin en sakin zamanlarını soruyordu. Anneanneme yakın ilgi gösterip mal varlığını sorguluyordu. Hep onun derdindeydi. 'Altınınız var mı? Para var mı? Fakir misiniz?' gibi sorular soruyordu. Bizden bilgi almak amacıyla hepimize sorular soruyordu” dedi.