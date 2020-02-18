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  4. Akılalmaz yöntem! Giysi kumbarasındaki eşyaları böyle çaldılar

Akılalmaz yöntem! Giysi kumbarasındaki eşyaları böyle çaldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2020 11:57 | Son Güncelleme

İstanbul'un en işlek ilçelerinden birinde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Üsküdar'da ihtiyaç sahiplerine ulaşması amaçlanarak konulan giysi kumbarasında bir kadının kumbaranın içindeki eşyaların hepsini bir çocuktan yardım alarak boşalttığı görüldü.

Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki tüm eşyaları kumbaranın kapağından içeri soktuğu bir çocuktan yardım alarak boşaltan kadın kameralara yakalandı.

Çocuğu kapaktan içeri attı

Akıl almaz bir yöntem kullanan kadın, bir çocuğu kapaktan kumbaranın içine attı. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları kadın kapaktan alarak çuvala yerleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olay Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi.
Görüntülerde, bir kadının, Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'nın kapağını açarak, oradaki eşyaları çuvala doldurduğu görülüyor.
Kadın doldururken elinde dürüm olan bir çocuk, çuvalın ağzını tutuyor. Kadın kapaktan sürekli olarak eşya alırken son olarak kapaktan çocuk çıkıyor.
Kadın çocuğu kucaklayarak indiriyor. Ardından iki çocuğun yardımıyla eşya dolu çuvalı sırtına alıyor. Kadın önde iki çocuk arkasında olay yerinden ayrılıyorlar. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Giysi kumbarası Üsküdar

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