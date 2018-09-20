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"Akılcı bir dış kaynaklı yönetime geçilmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "Akılcı bir dış kaynaklı yönetime geçilmelidir. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler de süratle Türk lirasına çevrilmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Akılcı bir dış kaynaklı yönetime geçilmelidir. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler de süratle Türk lirasına çevrilmelidir." dedi.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de iki farklı dünyanın yaşandığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarının indirilmesini eleştiren Ağbaba, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı artık ucuzladı. Eskiden 2 milyon dolar nakit paranız olması gerekiyordu, şimdi 500 bin dolar nakit paranız olursa Türk vatandaşlığına özel bürolarda geçebiliyorsunuz. Kriz var mı yok mu bir bakın." ifadelerini kullandı.

Parti olarak ekonomiye ilişkin 13 maddelik bir çözüm önerisini açıkladıklarına işaret eden Ağbaba, önerilerin yapıcı olduğunu bildirdi.

Veli Ağbaba, ülkede hukukun üstünlüğünün tekrar sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı mutlaka sağlanmalıdır. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler de süratle Türk lirasına çevrilmelidir. Kamu İhale Yasası düzenlenmelidir. Sayıştay, bağımsız denetim yapmalıdır. Bütçe disiplini sağlanmalıdır. Dış politika da 180 derece değişmelidir." diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba basın toplantısı Malatya

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