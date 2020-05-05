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  4. Akıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyor

Akıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 16:49 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanmasına rağmen, ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak bir pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

Akıllanmadılar! Vahşi hayvan tüketilmeye devam ediliyor

Vuhan şehrinde vahşi hayvan satan bir markette başladığı belirtilen koronavirüsü nedeniyle hükümetin açıkladığı yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer’s Market adlı ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor.

VAHŞİ HAYVANLARI TÜKETMEYE DEVAM EDİYORLAR

Pazarda canlı karideslerin de açık bir şekilde satıldığı görüntülenirken, satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını Şubat’ın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek “vahşi hayvanlar” listesini revize ettiği belirtildi. Tam listenin en erken Mayıs ortasına kadar kesinleşmesi beklenirken o zamana kadar vahşi hayvanların satılmaya devam edilebileceği tahmin ediliyor.

1 MAYIS'TA YASAKLANMIŞTI

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklandı. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin'deki ilk kent olmuştu.

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