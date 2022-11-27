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Akıllara durgunluk verdi! Stepnenin içine gizlemişler: 6 kilo 465 gram...

27.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, durdurulan hafif ticari araçtaki stepnenin içinde uyuşturucu bulundu. Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, araçtaki stepnenin içine gizlenmiş 6 kilo 465 gram metamfetamin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akıllara durgunluk verdi! Stepnenin içine gizlemişler: 6 kilo 465 gram...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bornova ilçesinde bir hafif ticari aracı durdurdu.

UYUŞTURUCUYU STEPNENİN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Kokuya duyarlı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, araçtaki stepnenin içine gizlenmiş 6 kilo 465 gram metamfetamin ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Gözaltına alınan sürücü S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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İzmir metamfetamin

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