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Akıllara durgunluk veren anlar! Pencereden düşen köpeğini havada yakaladı: "Ne yapacağımı şaşırdım, çok heyecanlandım"

13.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Veterinerden kedisini teslim almak için evinden çıkıp aşağıya inen kadın, cama çıkıp daha sonra da aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı. Kadın köpeğini yere düşmek üzereyken son anda kurtardı. Yaşanan panik anları ve sonrasında gelen mucize kurtuluş güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kadın inanılması güç anları "Ne yapacağımı şaşırdım ve çok heyecanlandım" diyerek anlattı.

Akıllara durgunluk veren anlar! Pencereden düşen köpeğini havada yakaladı: "Ne yapacağımı şaşırdım, çok heyecanlandım"

Büyükçekmece'deki mucize kurtuluş, Ekinoba Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya inen kadının Pekinez cinsi Lia isimli yavru köpeği cama çıktı. Komşusunun uyarısı ile camda köpeğini gören Betül Şen isimli kadın, kısa süreli paniğin ardından birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı. Refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi. Yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BETÜL HANIM, KÖPEĞİNİZ CAMIN KENARINA ÇIKMIŞ"

O anları anlatan Betül Şen, “Camları kapamayı unutmuştum. O benim hatamdır. Aşağı indikten sonra köşeyi döneceğim sırada komşum seslendi. ‘Betül Hanım, köpeğiniz camın kenarına çıkmış’ dedi.

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Yemeğini yiyen köpeğe tekme atınca... Yemeğini yiyen köpeğe tekme atınca...

"DÜŞSEYDİ KESİNLİKLE ZARAR GÖRÜRDÜ"

Arkamı döndüğümde köpeğin, balkonun köşesine kadar geldiğini gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım ve çok heyecanlandım. Köpeğin ayağının kaydığını gördüm ve bir adım atarak havada kaptım. Düşseydi kesinlikle zarar görürdü. Kedi olsaydı bir şekilde kurtulurdu ama köpeğin bir yerine zarar gelirdi” dedi.

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(İHA)

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