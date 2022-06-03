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  4. Akıllara durgunluk veren görüntü! Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı

Akıllara durgunluk veren görüntü! Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı

03.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda yolda yürüyen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayılıp tepkilere neden olurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akıllara durgunluk veren görüntü! Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı

Görüntüler Silivri Yeni Mahalle'de kaydedildi. Yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti. Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yayıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, suç duyurusunda bulundu. Polis, tekmeyi atan kişinin Abdullah Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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(DHA)

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Silivri
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