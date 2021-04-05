HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Akıllara durgunluk veren hırsızlık anbean güvenlik kamerasında

Akıllara durgunluk veren hırsızlık anbean güvenlik kamerasında

05.04.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir şüpheli Yeni Tören Alanı’nda içinde demir bulunan yıldız şeklindeki süslemeleri yerinden sökerek kayıplara karıştı. Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart tarihinde Yeni Tören Alanı’nda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Belediye tarafından Yeni Tören Alanı’na yaptırılan yıldız şeklindeki kent süsleri, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Olay sonrası yapılan kamera görüntüleri incelemelerinde, bir şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanarak süslemeleri tek tek kırarak çaldığı görüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelinin hırsızlık için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günü seçtiği görülürken, hırsızlık anındaki rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Şüphelinin, içinde demir olan süslemeleri hurdacıya sattığı tahmin edilirken, benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Lüleburgaz Belediyesi, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Dubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandıDubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Korku dolu anlar! Kanadı kapanan paramotor zemine böyle çakıldı

Korku dolu anlar! Paramotor böyle çakıldı

Dubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandı

Dubai’de ortalığı karıştıran çekim: 20 model apar topar tutuklandı

Tel örgülerin arkasında sıkışan kargayı gören köpek haber verdi, itfaiye kurtardı

Köpek havlamaya başlayınca fark edildi, ekipler harekete geçti

Sultan papağanı ıslık çalarak 'Türkiyem' şarkısını söylüyor

'Türkiyem' şarkısını söyleyen papağını duyanlar şaştı kaldı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kamerada

Facianın eşiğinden dönüldü! İşte o anlar

İspanya'da yürekleri ağza getiren anlar! Hiçbir önlem almadan 116 metrelik otele tırmandı

Gören telefona sarıldı! İnanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.