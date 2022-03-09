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Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hastalara ''neyiniz var'' deyip yaklaştı, röntgen odasına götürüp...

09.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bazı hastanelerde, randevusuz gelen yaşlı hastaların çantalarının çalınma olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmada şüphelinin izlediği yöntem ise ağızları açık bırakan türdendi. Şüphelinin randevusuz hastaneye gelen yaşlı kişileri kendisine hedef seçerek yanlarına yaklaşıp "Neyiniz var ben yardımcı olayım" diyerek dostluk kurduğu, daha sonrasında ise hastaları röntgen odasına götürüp çantalarını çaldığı tespit edildi.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Hastalara ''neyiniz var'' deyip yaklaştı, röntgen odasına götürüp...

İstanbul'da randevusuz hastaneye gelen yaşlı hastaları kendisine hedef seçerek, onlara yardımcı olacağını söyleyip dostluk kuran daha sonra çantalarını çalan Çetin Ö.(46) gözaltına alındı. Mağdurların randevusuz geldikleri için işlem yapamadıklarını söylediklerinde "Ben hallederim, siz üzülmeyin" diyen şüphelinin, sözde onlara röntgen çekimi ayarladığını söylediği belirlendi. Röntgen odasının kapısına geldiklerinde "Buraya çantayla girilmiyor. Ben tutayım, siz röntgen çektirip gelin" diyen şüphelinin mağdurun röntgen odasına girmesinin ardından çantayla kaçtığı belirlendi.

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis bazı olaylarda şüphelinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Bir görüntüde şüphelinin hızla kaçtığı anlar, bir başka görüntüde ise kandırdığı mağdurla asansöre bindiği anlar görüldü. Polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Şüpheli Çetin Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin benzer şekilde meydana gelen 7 olayın faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin çantasını çaldığı mağdurlar tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

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(DHA)

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