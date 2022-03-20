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Akıllara durgunluk veren hırsızlık! İş görüşmesi bahanesiyle gidip keşif yapmışlar

20.03.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. 3 Mart'ta bir tekstil firmasındaki çelik kasayı açarak, yüklü miktarda çek ve senet çalan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızların yaklaşık bir ay önce iş görüşmesi bahanesiyle geldiği firmada, keşif yaptığı ortaya çıktı. İşte olayın detayları!

Akıllara durgunluk veren hırsızlık! İş görüşmesi bahanesiyle gidip keşif yapmışlar

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'ndeki tekstil firmasında, 3 Mart Perşembe 04.30 sıralarında hırsızlık meydana geldi. Hırsızlar yangın merdiveninden girdikleri firmadaki çelik kasayı açarak, 80 bin euro, 60 bin dolar ve 4 milyon Türk lirası değerinde çek ve senetleri alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde bulunan güvenlik kamerasından 4 hırsızlık şüphelisinin kimliğini de tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 17 Mart'da özel harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Kaddafi Ç.'nin 10 Şubat'ta firmaya gelerek iş görüşmesi yaptığı ve bu sırada kasanın yerini de tespit ettiği ortaya çıktı.

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"İŞ GÖRÜŞMESİ BAHANESİYLE GELDİLER, HIRSIZLIK YAPTILAR"

Tekstil firması sahibi Doğukan Altaş, hırsızların olaydan 2 hafta önce iş görüşmesi için geldiklerini belirterek "Etrafı kolaçan edip, izliyorlar. 3 Mart gecesi de iş yerime girip kasayı açıyorlar. Hırsızlar yakalandı, mağduriyetimizi gidermeye çalışıyoruz" dedi.

DHA

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Bahçelievler
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