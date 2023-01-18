Akıllara durgunluk veren kamyon! "Et taşıyoruz" dediler ancak 'gerçek' çok geçmeden ortaya çıktı

Olay, saat 01.30 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, park halinde duran bir kamyonun etrafında duran şahıslardan şüphelendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyonun yanına gitti.

POLİSLERE "ET TAŞIYORUZ" DEDİLER

Araç dışında bulunan C. H. S., S. Y. ve S. T. isimli şahıslar, polis ekiplerine araçlarının lastiği patladığı için beklediklerini söyledi. Şüphelilere araçta ne olduğu soruldu. Şüphelilerden "et taşıyoruz" yanıtını alan polis ekipleri araçta arama yaptı. Aracın kasasında H.K. ve Ş. B. ile Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen, Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

Aracın gösterge panelinde ise 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN KAYITLARI VARMIŞ

H.K. ve Ş.B. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan kayıtları oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan C. H. S., S.Y., ve S. T. sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanırken, H. K. ve Ş. B. isimli şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. (İHA)

