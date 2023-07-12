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Akıllara durgunluk veren kaza kamerada! Karayolunda teknenin altında kaldı

12.07.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kadın sürücü bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendi. Akılalmaz kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Feci kaza, dün Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için durdu. Bu esnada İ.N.Ö. (20) kontrolündeki motosiklet, yaya geçidinde duran araca arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın sürücü o esnada ikinci bir kazayı daha yaşadı. Yanından geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklenen kadın yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, akıllara durgunluk veren kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için bekleyen vatandaşlara yol vermek için durduğu ve arkasından gelen motosikletin araca çarptığı görüldü.

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Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın sürücünün, bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı. Kaza anında çevredeki vatandaşların panikle olay yerine koştuğu anlarda görüntülere yansıdı.

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“YAKLAŞIK 100 METRE KADAR SÜRÜKLEDİ”

Kaza anını anlatan işletme sahibi Bayram Budak, “Hızlı bir akan trafik var burada. Yaya geçidi var ancak yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor, bunun için hamle yapmak zorunda kalıyor. Bu esnada araçlar çok ciddi ani frenler yapıyor. Dünde burada ani fren yapan bir araca arkasından gelen motosiklet duramadı ve çarptı. Ama işin kötü tarafı yola savrulan sürücüyü, tekne taşıyan bir römork altına alarak yaklaşık 100 metre kadar sürükledi. Hamdolsun kadın motosiklet sürücüsünün durumu iyi, kaskı ve ekipmanı tamdı. 112 ekipleri de hemen geldi ve hızlı şekilde müdahale etti. Sürücünün durumu iyi, bazı sıyrıkları var. Taburcu oldu ve bugün de yanımıza geldi, motosikletine sahip çıktığımız için bize de teşekkür etti” dedi.

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“YAYA GEÇİDİ OLMASINA RAĞMEN KARŞIYA ZORLUKLA GEÇİLİYOR”

Cadde üzerinde sürekli buna benzer kazaların meydana geldiğini ve bu duruma bir önlem alınması gerektiğini söyleyen Budak, “Bizim burada daha öncesinde buna benzer birçok kaza oldu. Yetkililere de ulaştırdık sorunu, bir uyarı sistemi yaptılar ancak ambulans yolu diye ışık koyamıyoruz dediler. Ama burada mutlaka bir üst geçit olması gerekir diye düşünüyorum. Buraya bir çözüm bulunulması lazım. Bu tarz olayları biz burada üzülerek takip ediyoruz. Hemen hemen her gün kaza oluyor burada. Bu yolun sorumlusu kimse, bura ile alakalı ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Yaya geçidi olmasına rağmen insanlar burada yolun karşısına zorlukla geçiyor” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya tekne

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