Akıllara durgunluk veren olay! 160 metre sürükledi farkına varmadı

Edinilen bilgilere göre, Reşit C. idaresindeki servis otobüsü, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ali Akasya’ya çarptı. Çarpmanın ardından otobüsün altında kalan adam, yaklaşık 160 metre sürüklenerek Sarper Bulvarı’nda hayatını kaybetti. Şüpheli Reşit C.’nin kullandığı servis otobüsü Emek Mahallesi Cihannur Sokak’ta park halinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazayı fark etmeyip olay yerinden ayrılan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Reşit C. ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ali Akasya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Akasya’nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

“OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKTIĞINI GÖRDÜK”

Cadde üzerindeki esnaf Erdoğan Çakmak, bir ses duyunca hızlıca dükkandan dışarı çıktığını belirterek, “Kıraathanede oturuyorduk. Sesi duyduk dışarı fırladık. Bedenin otobüsün altından çıktığını gördük. Cesedi fark ettik ve tekerin altından çıktığını gördük. Arkadan gelen pikabın önüne düştü. Olayı gören sadece o. Otobüsün plakasını alıyor. Vuran kişi kaçmış. Servis aracıymış. Bizim bilgimiz bu kadar. Yukarıda ışıkların orada vurup sürükleyerek geliyor. Kafası patlamış. Biz sesi duyduk çıktık, o kadarını gördük” diye konuştu.