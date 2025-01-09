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Akıllara durgunluk veren olay! Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

09.01.2025 07:30
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Akılalmaz saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bursa'da kafenin önünde bekleyen bir kişiye adres soran bir şahıs 'bilmiyorum' yanıtını alınca "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek kurşun yağdırdı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Eşine az rastlanan olay herkesi şaşırtırken sosyal medyada da gündem oldu.

Akıllara durgunluk veren olay! Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

Bursa’da bir şahıs, kafenin önünde bekleyen kişiye adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyen adamı, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek tabancayla bacaklarından vuran şahıs kayıplara karıştı.

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AKILALMAZ SALDIRI

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.’ye adres sordu. Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.’ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı. Öte yandan duyanları şaşırtan olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. (İHA)

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AW366609_06Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa saldırı
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