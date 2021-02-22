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Akıllara durgunluk veren olay: Girdiği villada uyuya kalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından bağlandı

22.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Akıllara durgunluk veren olay: Girdiği villada uyuya kalan hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından bağlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, Almanya'da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup, bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken bölgedeki 3 villanın soyulduğu öğrenildi.

İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya’da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı. Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi. 3 komşu kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu. Komuşar, şüpheliyi, çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı. Yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

"Beni üç, dört kişi buraya bırkaıp, gelip alacağız dediler" diye konuşan şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü götürüldü. Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı. Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

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