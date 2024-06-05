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  4. Akıllara durgunluk veren olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akıllara durgunluk veren olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

05.06.2024 15:40
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Hatay'ın Antakya ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkımı yapan firmanın tepkisine neden oldu. Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, “Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik” dedi. İşte akıl almaz olayın detayları...

Akıllara durgunluk veren olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu. İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

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“KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN İÇERİSİNDE İNSAN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK”

Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuk sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik" dedi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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