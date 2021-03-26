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Akıllara durgunluk veren olay! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

26.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkisinin de isimleri Hamide Duman olan iki elti, kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli bir kişiye kaçtı. Olay, kadınlardan birinin canlı yayına çıkmasıyla ortaya çıktı. İşte izleyenleri hayretler içerisinde bırakan olayın tüm detayları!

Akıllara durgunluk veren olay! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Esra Erol'un programında ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

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OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI

Eşi kaçan Mehmet Duman olay gününü böyle anlattı:

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.

Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum 'Neden bu adamın telefonu sende?' diye.

'PAZARA GİDİYORUZ' DİYE ÇIKTILAR

'Borç yüzünden aradı beni. Benim kimseye borcum yok deyip telefonu kapadım sonra' dedi. Ben de kapattım konuyu ve işe gittim. Pazara gidiyorum diye evden yengemle çıkan eşim daha sonra eve dönmedi. Ardından kardeşimin eşinin de geri dönmemesi üzerine ikisinin birlikte kaçtığını düşündük.

Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.

Yengemin Muammer Ay'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar.

Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim. Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim.

"ANTALYA'YA GİTTİKLERİNİ DUYDUM"

Duman, "Araştırdıktan sonra eşim ve yengemin daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtıklarını öğrendik. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi. Mehmet Duman boşanmak istediğini de dile getirdi.

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Esra Erol Esra Erol'da
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
la bu nasıl bir ahlaksızlık
yazık adamlara ya
dizilerde böyle senaryo yok ulen

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