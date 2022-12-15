Akıllara durgunluk veren olay! Mersin'de bir kamyon tek hamleyle köyün tabelasını değiştirdi

Olay ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası alınamayan odun yüklü kamyon mahalle girişinde bulunan 2 ayaklı tabelaya takıldı. Tabelayı yerinden söken kamyon, üzerinde 'Kefeli Mahallesi' yazılı tabelayla köprü üzerinden geçip karşı yöne giderken, sürücü tabelayı fark etti.
Köprüyü geçtikten sonra hafif geri yapan kamyon sürücüsü tabelayı karşı yöne bırakarak yoluna devam etti ve adeta köyün yolunu değiştirdi. Olay anı mahalle girişinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)