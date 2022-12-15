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  4. Akıllara durgunluk veren olay! Mersin'de bir kamyon tek hamleyle köyün tabelasını değiştirdi

Akıllara durgunluk veren olay! Mersin'de bir kamyon tek hamleyle köyün tabelasını değiştirdi

15.12.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyon tek hamle ile köy yolunu değiştirdi.

Olay ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası alınamayan odun yüklü kamyon mahalle girişinde bulunan 2 ayaklı tabelaya takıldı. Tabelayı yerinden söken kamyon, üzerinde 'Kefeli Mahallesi' yazılı tabelayla köprü üzerinden geçip karşı yöne giderken, sürücü tabelayı fark etti.

Köprüyü geçtikten sonra hafif geri yapan kamyon sürücüsü tabelayı karşı yöne bırakarak yoluna devam etti ve adeta köyün yolunu değiştirdi. Olay anı mahalle girişinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

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Mersin kamyon

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