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Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Adana'da Atike T. (70), yaptığı menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'nci kattaki balkondan atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi. Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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