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Akıllara durgunluk veren ölüm! Cinsel ilişki sonrası bayıldı ayılınca duşa girdi ama...

24.03.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşındaki genç kadının akıllara durgunluk veren ölümü Brezilya'da meydana geldi. Kocasıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra bayılan sonrasında ayılan ancak duşa girdikten sonra tekrar fenalaşan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının ölümüne neden olan şeyi ise doktorlar kısa sürede açıkladı.

Akıllara durgunluk veren ölüm! Cinsel ilişki sonrası bayıldı ayılınca duşa girdi ama...

Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'nın Sao Vicente kentinde meydana geldi. Vitoria Costa de Castro adındaki genç kadının kocası, cinsel ilişki sonrası eşinin bayıldığını ancak kısa süre sonra ayılıp kendine geldiğini söylüyor. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra ise eşinin duşa girdiği söyleyen adam, Vitoria'nın burada öldüğünü dile getiriyor.

AMBULANS GELDİ AMA HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇTİ

Vitoria'nın eşi, bunun üzerine genç kadının babasını, polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Ancak ambulans olay yerine geldiğinde, Vitoria hayatını kaybetmişti. Sağlık personeli, Vitoria'da, hiçbir şiddet belirtisi veya izi olmadığını açıkladı. Ailesi de, kızlarının sigara veya içki içmediğini, uyuşturucu kullanmadığını ve bilinen bir sağlık sorunu olmadığını söyledi.

RİTİM BOZUKLUĞU TANISI

Ön kanıtlar, Vitoria'nın aritmi olarak bilinen düzensiz bir kalp atışından öldüğünü gösteriyor. Doktorlar, cinsel aktivitenin dakika başına kalp atışı sayısını ikiye katlayabileceğine inanıyor. Ritim bozukluğu sırasında kalp vücuda yeterli kanı gönderemediğinde kişide nefes darlığı, baygınlık, bayılma bazen de ani ölüm meydana gelebilir. Tüm bunlarla beraber genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


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Brezilya

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