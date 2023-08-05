Akıllara 'İrlandalı boksörü' getirdi! 6 kişi 1 turiste saldırdı, yumruklar, küfürler havada uçuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gurbetçi tatilciye 6 kişi sopalarla saldırdı. Henüz nedeni bilinmeyen tekmeli tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HER SANİYESİ KAN DONDURDU

Alanya'nın İskele Caddesi, gezi tekneleri bölgesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Sopalı, yumruklu kavgada Almanya'dan tatile geldiği öğrenilen gurbetçiye gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen 6 kişi sopalarla saldırdı.

"POLİSE VER BU VİDEOYU"

Caddeden geçen turistlerin de izlediği kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken kadının, "Yapmayın kaç kişi saldırıyorsunuz. Yapma, yapma. Yazık değil mi adama. Polisi arayın" sözleri kayıtlara yansıdı. Dayak yiyen gencin yanına giden kadının, "Videoya çektim, sen bu videoyu polise ver" demesi de dikkat çekti.

İsmi öğrenilemeyen gurbetçinin elinin kırıldığı ve başından yaralandığı öğrenildi.

AKILLARA 'İRLANDALI BOKSÖRÜ' GETİRDİ

Geçtiğimiz yıllarda Aksaray Muratpaşa Sokak’ta 15 esnaf ile kavga eden Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammed Fadel Dobbous’un görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin, birbiri ardına gelen sopa ve sandalye darbelerine karşı yumruklarıyla dakikalarca mücadelesi dikkat çekmişti. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikâyetçi olmuştu. (DHA)



