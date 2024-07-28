Akıllara İzmir’i getirdi: Taksim’de korkutan trafo paniği

İzmir’de yağmur yağışının ardından 2 kişinin sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle vatandaşlar sokakta korku ile yürüyor. Taksim’de aynı facianın yaşanmasını önlemek amacıyla, yağmurdan sonra trafodan elektrik saçıldığını gören vatandaş Veysi Maskan, hiç beklemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

TRAFO KUTUSUNUN KABLOSU KOPMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu. Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi. Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü bilgisi verildi.

‘‘YAĞMURDAN DOLAYI ATEŞ ÇIKARIYOR’’

Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu bildiren Veysi Maskan, "Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir’de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz’’ diye belirtti.

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır