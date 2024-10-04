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Akıllarda tek soru: "Milyonlarca dolar serveti olan ailenin oğlunun mezar taşı böyle mi olur?"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
04.10.2024 10:01
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Cani bir şekilde hayatının baharında olan Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı seneler sonra dün açıldı. Cem Garipoğlu hakkında cezaevinde Çince öğrendiğine yönelik iddialar vardı. Dünle birlikte Cem Garipoğlu'nun mezar taşı da sosyal medyada gündem oldu.

Akıllarda tek soru: "Milyonlarca dolar serveti olan ailenin oğlunun mezar taşı böyle mi olur?"

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki intiharı ile birlikte ölümü şüphe uyandırmıştı. Garipoğlu ile ilgili farklı iddialar ise son dönemde gündem olmuştu. Nitekim, Cem Garipoğlu'nun mezarı seneler sonra dün açıldı. Ancak Garipoğlu'nun açılan mezarı kadar mezar taşı da sosyal medyada gündem oldu. Cem Garipoğlu'nun mezar taşıyla ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı.

"MİLYONLARCA DOLAR SERVETİ OLAN AİLENİN OĞLUNUN MEZAR TAŞI BÖYLE Mİ OLUR?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yorumda Cem Garipoğlu'nun mezar taşının bakımsız olmasına vurgu yaptı.

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Mezar taşı neredeyse hiçbir şekilde bakım görmemiş gibi duruyordu. Bu yüzden akıllardaki bir soru da "Milyonlarca dolar serveti olan ailenin oğlunun mezar taşı böyle mi olur?" sorusu oldu. Zira Garipoğlu ailesinin yüksek bir servete sahip olduğu biliniyor.

KARABULUT AİLESİNİN AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR “KEMİKLER VE KAFATASI VAR AMA KEFEN YOK” DEDİ

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkarılan cesedin kalıntıları Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in yaptığı açıklama dikkat çekti. Epözdemir, “Kemikler var, kafatası var. Ve kefen yok. Kefenin veya bir bezin olmamasını anlayamadım. 10 sene içerisinde kaybolmuş veya aşınmış olabilir mi? O çok rasyonel ve makul gelmiyor” dedi. Epözdemir'in açıklamaları da sosyal medyada gündem olmayı başardı.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut 2009 yılında Bahçeşehir’de bulunan bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı hücrede ölü bulundu.

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Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazdı. Savcılık, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet mezarlığındaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de açılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu
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