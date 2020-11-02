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Akıllardaki soru: Grip miyim? Nezle mi? Koronavirüs mü?

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Grip ve nezle vakalarının en çok yaşandığı bu mevsimde soğuk algınlığı, grip ve alerji semptomları koronavirüsle karıştırılabiliyor. En küçük bir şeyde tedirgin olmamak için basit bir tabloyu kılavuz edinebiliriz.

Akıllardaki soru: Grip miyim? Nezle mi? Koronavirüs mü?

Nezle (soğuk algınlığı) ve gribin insanların bağışıklık sistemini en çok tehdit ettiği sonbahar mevsiminin içindeyiz. Kış mevsimi ise kapıda. Ancak bu yıl söz konusu hastalık olduğunda Covid-19 gibi bir gerçeğimiz var. Bir taraftan corona virüse karşı önlem alıp bireysel ve toplumsal anlamda sağlam durmamız gerekiyor, diğer taraftan soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları corona virüsüyle karıştırma ihtimalimiz bulunuyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), corona virüsü, soğuk algınlığı, grip ve alerjiler arasında farkları ortaya koyan bir çalışma ortaya çıkarmış. Herhangi bir hastalık belirtisini bu çalışma ışığında daha net görmemiz mümkün.

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HER TAT VE KOKU KAYBI KORONA DEĞİL

Koronavirüse yakalanan insanların en çok dile getirdiği belirtilerden biri, koku ve tat kaybı. Eğer böyle bir belirtiniz varsa test yaptırmanızda fayda var. Ancak hemen paniğe kapılmayın. Yüzde 100 covid pozitif olacaksınız diye bir kaide yok. Çünkü koku ve tat kaybı, corona virüsünün yanı sıra soğuk algınlığı, grip ve alerjilerin de belirtilerinden biri olabiliyor. Corona virüsüne yakalanan bir bireyde koku ve tat kaybı bazen görülürken, soğuk algınlığında olması durumunda daha hafif yaşanıyor. Gripte ise daha yaygın olarak ortaya çıkıyor.

ATEŞİM VAR, KORONA MIYIM?

Aylardır ateşi çıkan herkesin ilk etapta kendini covid pozitif sandığı zamanlar yaşıyoruz. “Ateşim var, corona mıyım?” sorusu en büyük tedirginliklerden biri oldu. Eğer ateş varsa bir doktora görünmek şart ama tıpkı tat ve koku kaybında olduğu gibi ateşte de benzer bir durum söz konusu. Corona virüsüne yaygın belirtilerinden olan ateş, soğuk algınlığında nadiren, gripte ise tıpkı corona virüsündeki gibi yaygın olarak ortaya çıkıyor. Bazen alerjiler sonucu vücudunuzun enfeksiyon kapması da ateş belirtisi gösterebiliyor. Kısacası ateş, muhakkak bir doktora görünmemizi gerektiriyor.

Koku ve tat kaybı ile ateşin yanı sıra kuru öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, ağrı ve sızı, boğaz ağrısı, yorgunluk, ishal, burun akıntısı ve hapşırma da insanların “Acaba corona virüsüne mi yakalandım?” diye sormasına neden olan belirtiler. Nihai durum elbette test sonucu ortaya çıkacaktır. Ancak CDC'nin ışığında hazırladığımız tabloya göre corona virüsü semptomlarını diğer hastalıklarla aşağıdaki gibi kıyaslayabilirsiniz.

ÇOCUĞUN SOĞUK ALGINLIĞI İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Covid-19 sebebiyle okullarda tedbirler artırılmış olsa da her ebeveynin en büyük endişesi şüphesiz ki çocuklarıyla ilgili oluyor. Hâlâ gelişmekte olan bağışıklık sistemleri, havaların soğumaya başlaması ve artık okula gidip gelmeye başlamaları soğuk alma ihtimallerini artırıyor. Bir çocuk sürekli öksürük, yüksek ateş, tat veya koku duyusu kaybı semptomlarından birini yaşıyorsa derhal sınıfın dışına çıkarılması gerekiyor. Ancak uzmanlar, sadece burun akıntısı varsa ve genel olarak iyi hissediyorsa çocuğunuzu okula göndermekte bir sakınca olmayacağını belirtiyor.

Sonunda illaki doktora gideceğiz ama semptomlara özellikle dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu tablo hem kendiniz hem de çocuklarınız için “Soğuk algınlığı ve grip gibi diğer hastalıkları corona virüsünden nasıl ayırt edeceğiz?” sorusuna ilk aşamada bir cevap niteliği taşıyor.

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