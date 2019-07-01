"Akıllı ambulans"lar Bolu'da hizmette

Görevlilerin, tabletten vakayı kabul etmelerini belirtmelerinin ardından zaman işlemeye başlıyor ve "Olay yerine vardım" butonuna basıldığında saat ve konum kaydedilerek ambulansın kontrolü anlık olarak yapılabiliyor.

Ekipler tarafından hastayla ilgili detay tablete yansıtılıp hastanedeki ekip de vakaya göre hazırlık yapabiliyor.

112 komuta merkezine gelen ihbar üzerine ambulanstaki tablette siren çalmaya başlıyor. Sistem trafik durumunu da göz önüne alıp ambulansın uygun ve en yakın güzergahtan hastaya ulaştırılmasını sağlıyor. Ekiplerin vakaya ulaşmasının ve olay yerinde gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından hasta ambulansa alınıyor.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılan "akıllı ambulans" ve tablet uygulaması Bolu'da hayata geçirildi.

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Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Emin Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı ambulans ve tablet uygulamasında 4 ille Bolu'nun pilot il olduğunu söyledi.

Demirkol, "Sağlığın her alanında olduğu gibi acil sağlık hizmetleri alanında da hızlı bir yükseliş ve dijitalleşme yaşanmakta. Dijital dönüşümü son zamanlarda ambulanslarımızda da görmekteyiz. Bolu'da şu an 5 tabletle akıllı ambulans sistemini yaklaşık 6 aydır yürütmekteyiz." diye konuştu.

Bolu merkezdeki 112 Acil Çağrı Merkezine çağrı düştüğünde tablete de aynı şekilde hasta ve adres bilgilerinin navigasyon yardımıyla düştüğünü anlatan Demirkol, en yakın ambulansın bu çağrıyı aldığında tablet sisteminin direkt uyarı verdiğini bildirdi.

Demirkol, ekibin bu uyarıyı kabul ederek, verilen adrese en kısa zamanda ulaşacak şekilde bu sistem üzerinden işlemlerini başlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Hastaya ulaşımı sağlayacak en kısa yolu ve en yakın mesafeyi göstermekte, hastaya ne zaman ulaştığı, olay yerinden ne zaman ayrıldığı gibi önemli detayları göstermekte ve navigasyon sistemi üzerinden takibini yapmakta. Hastanın klinik bilgilerine göre de gitmesi gereken en uygun hastane konusunda sistem uyarı vermekte. Ekibin hastaneye ne zaman ulaştığı ve ayrıldığı bilgisi de yine bu sistem üzerinden hem müdürlüğümüzce hem de bakanlığımızca takip edilebilmekte."