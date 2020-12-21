Akıllı asistan Samsung Bixby ne işe yarar?

Samsung Bixby nedir sorusu, Samsung’un akıllı asistanının adı olması şeklinde cevaplandırılabilir. Markanın her akıllı telefonunda bulunan bir yazılım değildir. Samsung’un yeni üretilen telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile birlikte bu özellik kullanıcılarıyla buluşuyor. Samsung Bixby hakkındaki tüm detayları sizler için derledik!
Samsung Bixby, bir akıllı asistandır. Akıllı asistanı daha iyi açıklayacak olursak; sanal asistan, dijital asistan veya yapay zeka asistanı olarak farklı isimlerde de karşılaştığımız bir yazılımdır. Kullanıcının ses komutlarını ve yazılı komutlarını algılayabilen ve kullanıcıyı istediği uygulamaya yönlendirebilen yazılımlardır. Apple ürünleri ile başlamış bir yazılım olmakla birlikte, Google Asistan’ın da bu yazılım türünün örnekleri olduğunu söylememiz mümkün. Samsung Bixby, markanın eski telefonlarında bulunmamaktadır. Henüz piyasaya sunulmuş olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus akıllı telefonlarında bulunan bir eklentidir.
Samsung Bixby, Siri ya da Google Asistan gibi sohbet edebileceğiniz bir uygulama değil. Bu, diğer akıllı asistanlardan kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Siri ve Google Asistan’dan farklı olan birçok yeteneğinin de olduğunu söylemek mümkün. Peki, Samsung Bixby ne işe yarar? Özellikleri nelerdir? Bu özellikleri sıralayacak olursak;
-Ekran ışığının kontrol edilmesini isteyebilirsiniz. Samsung Bixby, ekran parlaklığını düşürebilir ya da yükseltebilir.
-Galerinizdeki fotoğrafları birleştirip, kolaj haline getirebilme özelliğine sahip.
-Wi-fi açma/ kapama ya da hotspot açma/ kapama isteğinizi algılayıp ona göre işlem yapabiliyor.
-Komutunuz dahilinde ekrandaki videoyu televizyona yansıtabiliyor.
-Sesli söylemeniz halinde ekranınızı döndürebiliyor.
-Bixby Home'un sağ üstündeki "Göz" simgesine dokunarak Bixby Vision'ı çalıştırabiliyorsunuz. Bixby Vision’ı çalıştırmanız halinde kameraya gösterdiğiniz nesneyi tanımlayarak, size nesne hakkında bilgi sunmaya çalışıyor. Örneğin kameraya bir telefon gösterdiğinizde o telefon hakkında internette mevcut olan fiyatları sizlere sunarak, fiyat karşılaştırması yapmanızı sağlayabiliyor.
-Fiyat karşılaştırmasının yanı sıra tarattığınız ürünün barkodu varsa, tarattığınız ürüne benzer ürünleri karşınıza çıkarıyor.
Samsung Bixby, Mesajlar, Ayarlar, Galeri, Kişiler ve Kamera uygulamalarında sesi algılıyor ve size bu uygulamalar çerçevesinde birçok kolaylık sağlıyor. Telefon içerisindeki diğer uygulamalarda kullanımı sonraki sürüm güncellemelerinde kullanıcılarla buluşacak.
Akıllı asistan olan bu uygulama hakkında en çok sorulan soru; Samsung Bixby nasıl kullanılır sorusudur. Galaxy S8'in veya Galaxy S8 Plus’ın sol tarafında Bixby'yi açmanızı sağlayan bir düğme bulunuyor. Bu düğmeye basarak akıllı asistan Bixby’den yardım alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Bixby'yi çağırmak için bu düğme yerine "uyandırma sözcüğünü" de kullanabiliyorsunuz fakat Bixby tamamen sesli kontrolden ibaret değil. Bixby Home adlı ekran, Google Now gibi kart tabanlı bir arayüzde çeşitli bilgiler gösteriyor. Bixby Home adlı ekranda da bulunan “göz” simgesine tıklamanız halinde Bixby Vision’ı çalıştırabilirsiniz.
Samsung Bixby, İngilizce ve Korece dil destekleri bulunan bir asistandır. İngilizce ve Korece harici dil desteği bulunmamaktadır. Bunun haricinde Samsung Bixby Türkçe yapma ve bu şekilde kullanmak mümkündür. Her ne kadar Bixby Voice'de Türkçe dil desteği olmasa da Bixby asistan arayüzünün Türkçe kullanılması mümkün. Bixby Voice’de İngilizce ve Korece dilleri haricindeki dillerin gelmesi için ise biraz beklemek gerekiyor. Samsung, 200’den fazla ülkeye satış yapan bir marka olduğu için, diğer dil desteklerinin de geleceği düşünülüyor.
Samsung telefonun galeri ve internetini kullanarak Bixby Vizyon’u kullanmanız mümkün. Bixby Vizyon’un sunduğu birçok kolaylık var. Bunları sıralayacak olursak;
-QR kodlarını okutabilirsiniz. QR kodunu okutmanız için herhangi bir uygulama indirmenize gerek olmadan Bixby Vizyon ile kod okutabilirsiniz.
-Herhangi bir metnin fotoğrafını çekip istediğiniz dile çevirisini sağlayabilirsiniz. Örneğin İngilizce bir metnin fotoğrafını çekerek Türkçe çevirisini okuyabilirsiniz.
-Herhangi bir ürünün fotoğrafını çekerek, ürünü satın almaya yönelik bilgilerini Bixby sayesinde elde edebilirsiniz. Bu ürünü nerden alabileceğiniz, fiyat bilgileri ve fiyat karşılaştırmalarına erişmeniz mümkün. Bixby Vizyon’un yanı sıra Bixby Hatırlatıcıyı da kullanabilirsiniz. Bixby Hatırlatıcı hayatınıza birçok kolaylık katacaktır. Bixby Hatırlatıcı ile randevuları, alışveriş listelerini oluşturmak ve hatırlatmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, Pazartesi 14:00’da bir toplantınız var. Bixby Hatırlatıcı’dan bu toplantıyı size hatırlatmasını isteyebilirsiniz. Arabanızı park ettiğiniz yeri hatırlatmasını Bixby Hatırlatıcı’dan isteyebilirsiniz.
Google Asistan, adından da anlaşılacağı üzere Google’a ait bir asistandır. Google’a bağlı tüm telefonlarda çalışmaktadır. Samsung, General Mobile, Vestel ve benzeri telefon markalarında kullanılabilir. Samsung Bixby ise Samsung’un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’da bulunan bir asistandır. Yazımızın devamında Samsung Bixby’nin Google Asistan’dan farklarını ele alacağız.
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