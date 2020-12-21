Akıllı asistan Samsung Bixby ne işe yarar?

Samsung Bixby nedir sorusu, Samsung’un akıllı asistanının adı olması şeklinde cevaplandırılabilir. Markanın her akıllı telefonunda bulunan bir yazılım değildir. Samsung’un yeni üretilen telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile birlikte bu özellik kullanıcılarıyla buluşuyor. Samsung Bixby hakkındaki tüm detayları sizler için derledik!

Samsung Bixby Nedir?

Samsung Bixby, bir akıllı asistandır. Akıllı asistanı daha iyi açıklayacak olursak; sanal asistan, dijital asistan veya yapay zeka asistanı olarak farklı isimlerde de karşılaştığımız bir yazılımdır. Kullanıcının ses komutlarını ve yazılı komutlarını algılayabilen ve kullanıcıyı istediği uygulamaya yönlendirebilen yazılımlardır. Apple ürünleri ile başlamış bir yazılım olmakla birlikte, Google Asistan’ın da bu yazılım türünün örnekleri olduğunu söylememiz mümkün. Samsung Bixby, markanın eski telefonlarında bulunmamaktadır. Henüz piyasaya sunulmuş olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus akıllı telefonlarında bulunan bir eklentidir.

Samsung Bixby Ne İşe Yarar?

Samsung Bixby, Siri ya da Google Asistan gibi sohbet edebileceğiniz bir uygulama değil. Bu, diğer akıllı asistanlardan kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Siri ve Google Asistan’dan farklı olan birçok yeteneğinin de olduğunu söylemek mümkün. Peki, Samsung Bixby ne işe yarar? Özellikleri nelerdir? Bu özellikleri sıralayacak olursak;