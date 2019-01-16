Akıllı baston WeWALK Brooklyn'de test edilecek

WeWALK'ın deneme aşamasında olduğunu ve sesli asistan üzerinde çalışıldığını dile getiren Ceylan, bastonun şu anda mikrofon, hoparlör, pusula, bluetooth gibi özellikleri olduğu bilgisini paylaştı.

Bu projeyi, görme engellilerin birçok teknoloji ve hizmet erişebileceği bir platform olarak tasarlamaya çalıştıklarını belirten Ceylan, akıllı bastonun engelleri görüp uyarı verdiğini, akıllı telefonlarla eşleşerek görme engelli kişilerin baston üzerinden telefonuna komut yollayabildiğini aktardı.

- İstanbul'u "sosyal inovasyon merkezi haline getirme" hedefi

Projenin işleyişine değinen Ceylan, şöyle konuştu:

"Buradaki güzel gelişme; Brooklyn Belediyesi ve görme engelli dernekleri ile bir test sürecine başlayacağız. Onlar test edecek ve bize yeni bildirimlerde bulunacaklar. Bundan sonraki süreçte de birlikte aslında partnerlik yapacağız. Onların verileriyle de yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz. En kısa haliyle bugünkü toplantının amacı buydu ve bu iş birliğini halka duyurmaktı."

Ceylan, akıllı bastonun hiçbir yabancı ortak olmadan Türkiye'de geliştirildiğini ve çok yakında da tüm görme engellilere ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

Projenin öncelikli hedeflerine işaret eden Ceylan, "Bizim için en güzel ve önemli yanı; İstanbul'u bir sosyal inovasyon merkezi haline getirmek. İstanbul'dan tüm sosyal inovasyonlar dünyaya yayılsın. Şimdi ne mutlu ki bunun ilk örneklerini görüyoruz ve bu uzun bir yolculuk. Yaptık bitti gibi bir şey değil. Bu yolculukta da özellikle bu gibi iş birlikleri bize çok cesaret veriyor, mutlu ediyor." dedi.