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Akıllı bileklik gibi ama değil: Huawei Watch Fit tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Huawei, bir süre önce sızdırılan Huawei Watch Fit'i resmen tanıttı. Akıllı saat ile akıllı bileklik arasında bir forma sahip olan Huawei Watch Fit, dikdörtgen tasarımıyla ise herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki Huawei Watch Fit özellikleri neler? Huawei Watch Fit fiyatı ne kadar?

Akıllı bileklik gibi ama değil: Huawei Watch Fit tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei Watch Fit, tüm bildiğiniz akıllı saatleri unutturabilecek bir ürün. Zira, Huawei'nin akıllı saat olarak adlandırdığı bu model, uzun ve ince yapıya sahipti ve bir akıllı saatten çok bir akıllı bilekliğe benziyordu. Huawei'nin aykırı ama hoş tasarıma sahip akıllı saati Watch Fit, bugün ise resmileşti.

HUAWEİ WATCH FİT ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Huawei Watch Fit özellikleri arasında 1,64 inç büyüklüğünde 456x280 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran AMOLED teknolojisine sahip. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Watch Fit'in ekranı uzun ve ince bir yapıda. Bu ekran daha fazla veri görüntülemeyi sağlıyor. Akıllı saat, Huawei'nin iddiasına göre 10 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Dahili mikrofonu ve hoparlörü bulunan Watch Fit, böylece telefon görüşmesi yapmaya imkan veriyor. Fakat Huawei Watch Fit'in özelllikleri bununla da sınırlı değil.

Huawei Watch Fit özellikleri ve fiyatı

Watch Fit tasarımının yanında stres ölçümü, uyku takibi ve adet döngüsü izleme gibi sağlık özellikleriyle ön plana çıkıyor. Her akıllı saatte olduğu gibi kalp atış hızı sensörüne ev sahipliği yapan Huawei Watch Fit, GPS desteğini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede egzersiz mesafesi mümkün olan en doğru şekilde ölçülebiliyor. Egzersiz demişken, Huawei yapımı yeni nesil akıllı saatin 96 adet egzersiz modu olduğunu belirtelim. Bu modların arasında koşu, yüzme ve bisiklet dahil 11 profesyonel spor modu ve 85 özel antrenman modu bulunuyor. Bunun dışında barometre de akıllı saatte yerini alıyor. Son dönemde birçok akıllı saatte gördüğümüz SPO2 ölçümü yine Huawei Watch Fit'in yeteneklerinden biri.

HUAWEİ WATCH FİT FİYATI

Huawei Watch Fit fiyatı için 110.99 dolarlık bir etiket belirlenmiş durumda. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası var olan dikdörtgen yapılı akıllı saatin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Bunun için Huawei Türkiye'den gelecek açıklamaları takip etmek gerek.

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