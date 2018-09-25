HABER

"Akıllı Böcek"le çocukların algoritma becerileri gelişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan "BigBang" takımı, "Akıllı Böcek" ismini verdikleri robotla ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların algoritma kurma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor - TEKNOFEST'e "Akıllı Böcek"le katılarak "İnsanlık Yararına Teknoloji" yarışmasında "Üniversiteler" kategorisinde birincilik kazanan ekip, ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı - Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse: - "Burada elektronik haberleşme, makine programı, yazılım, kodlama ve tasarımla ilgili değişik disiplinden arkadaşımız bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir proje bulunuyor. Akıllı Böcek, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılabilecek. Çocukların algoritma kurma becerilerini küçük yaştan itibaren geliştirmelerini sağlayacak bir robottur" - Öğrencilerden Emre Karabakla: - "Bu, geliştirildiği takdirde yazılım ve kodlamada dışa bağımlılığı yok edebiliriz"

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan "BigBang" robotik takımı, ana sınıfı ve ilkokul çağındaki çocukların algoritma kurma ve program altyapısının geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkardıkları "Akıllı Böcek" isimli robotla TEKNOFEST'te birincilik ödülü aldı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Köse, bu projede, makine programındaki Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Yıldız'ın Teknokent'teki çalışmaları sonucunda öğrencilerden oluşan bir grupla TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yarışmaya katıldıklarını söyledi.

Türkiye genelinde yarışılan bir ortamda insan yararına akıllı teknolojiler kapsamında birinciliği elde ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Köse, "Bu başarının arkasında yatan yüksekokulumuzun en yüksek puanla öğrenci almasıdır. Bu sene itibarıyla yüzde 110'luk bir dolulukla öğrencilerimizi karşıladık." dedi.

Prof. Dr. Köse, disiplinlerarası çalışmalara önem verdiklerini aktararak, kabiliyetli ve başarı düzeyleri yüksek farklı bölümlerdeki öğrencileri bir araya getirerek bu tür projelerde çalışmalarını sağladıklarını anlattı.

Köse, bu projelerin meslek yüksekokullarına daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Burada elektronik haberleşme, makine programı, yazılım, kodlama ve tasarımla ilgili değişik disiplinden arkadaşımız bir araya gelerek ortaya çıkardığı bir proje var. Akıllı Böcek, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin eğitiminde kullanılabilecek. Çocukların algoritma kurma becerilerini küçük yaştan itibaren geliştirmelerini sağlayacak bir robottur." diye konuştu.

- Öğrencilere arkadaş

Makine programı öğretim görevlisi ve proje danışmanı Dr. Hüseyin Yıldız da TEKNOFEST yarışmasında insanlık yararına teknoloji yarışmasında eğitim alanında birinci olduklarını belirterek, projenin, eğitimin öneminden yola çıkarak hazırlandığını söyledi.

Yıldız, bu projeyle çok küçük yaşlardaki öğrenciler için robotik ve programlama, algoritma ve bilgisayarın daha verimli kullanımını sağlayacak bir robot, yardımcı ve arkadaş oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Robotun mekanik, elektronik tasarımı ile Android ve bilgisayar tasarımının tamamını arkadaşlarımız yaptı. Bu da üniversitelerde bulunan arkadaşların aslında çok güzel işleri bir arada çalışarak başarılı olabileceklerinin çok önemli bir göstergesi." diye konuştu.

Tasarladıkları robotun Arduino tabanlı ve 3D printer ile üretildiğini dile getiren Yıldız, "Akıllı Böcek" robotunun çalışmasını şöyle anlattı:

"Robotun üzerinde 7 tuş bulunuyor. Her tuşun ileri, geri, sağa ve sola gitmek gibi farklı görevleri var. Robotu kullanan çocuklar, butonları kullanarak veya tasarladığımız Android programını kullanarak farklı algoritmaları kullanıp robotun hareket etmesini sağlıyorlar. Sadece yapmak istedikleri harekete ilişkin butonu tıklayıp 'hareket et' tuşuna basmaları yeterli. Çocukların üzerinde kullanılması için farklı desenlerden oluşan parkurlar var. Çocuklara parkur üzerinde bulunan başlangıç noktasından bitiş noktasına robot üzerindeki tuşları kullanarak ulaşmasını istiyoruz. Çocuklar bu butonları kullanarak verilen görevleri yerine getiriyor. Bu şekilde çocuklar algoritma öğrenmeye başlıyorlar."

- "Dışa bağımlılığı yok edebiliriz"

Öğrencilerden Emre Karabakla da eğitim teknolojileri üzerine çalıştıklarını anlatarak, böyle bir yarışma düzenlendiğini duyunca katılmaya karar verdiklerini söyledi.

"Akıllı Böcek" robotunun, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere algoritma ve program altyapısını öğretme amacıyla ortaya çıktığına vurgu yapan Karabakla, "Üzerindeki butonu kullanarak programlayabiliyoruz. Okullarda telefon yoksa bilgisayardaki benzer bir programla kullanılabiliyor. Çocuklara similasyon altyapısını ve hata arama yapısını öğretmek için simülasyon kısmını da kurduk." dedi.

Karabakla, bununla çocuklara belirli görevler yükleyerek bu hata arama kısmını onlara daha kolay verebildiklerini söyledi.

Bu ürünün geliştirilmesi gerektiğini belirten Karabakla, "Eğitim fakültelerinden hocaların da destek vermesi bu noktada önemli olacaktır ve geliştirildiği takdirde yazılım ve kodlamada dışa bağımlılığı yok edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Emre Karabakla, projede kendisinin elektronik devre tasarımı ve programlama kısmını geliştirdiğini, Mete Han Çetin'in bilgisayar programlamada, Muhammed Mert Dursun'un mekanik tasarım ve üretimde, Ömer Deminkıran'ın ise mobil programlama ve mekanik konularında katkı sağladığını aktardı.

PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
Cesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüşCesedi bulunan taksici, otomobilin çarpması sonucu ölmüş
13 yıl önce ölen babalarına 18 bin 125 lira elektrik faturası geldi13 yıl önce ölen babalarına 18 bin 125 lira elektrik faturası geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek O Prof. Dr. Errdoğan Köse TEKNOFEST

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

İlginizi Çekebilir

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!

Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!

Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı

Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.