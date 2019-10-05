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Akıllı çıkan ağabey katiline 'iyi hal' ile 17, 5 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde ağabeyi Kenan Tuna’yı(45), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tuna'nın(42), akli dengesi yerinde çıktı.

Akıllı çıkan ağabey katiline 'iyi hal' ile 17, 5 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde ağabeyi Kenan Tuna’yı(45), kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tuna'nın(42), akli dengesi yerinde çıktı. Müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan Tuna, iyi hal ve haksız tahrik indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Mudanya ilçesinde 2 yıl önce meydana geldi. Vatandaşlar, İpar Caddesi üzerinde kanlar içinde yatan Kenan Tuna'yı ambulans çağırdı. Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuna, kan kaybından hayatını kaybetti. Açılan soruşturmada polis, Kenan Tuna'yı kardeşi Ramazan Tuna’nın bıçakladığını belirledi. Ramazan Tuna, evinde yakalandıktan sonra tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Ramazan Tuna, dün görülen karar duruşmasında daha önce verdiği “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Kendimi kaybetmişim. Ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” ifadesini tekrarladı.
'BENİ KARDEŞ GİBİ GÖRMÜYORDU'
Tutuklu sanık son sözünde ise, "Beni kardeş gibi görmüyordu. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ramazan Tuna'nın, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan alınan raporunda, akıl sağlığının yerinde olduğunun bildirildiğini kaydetti. Suruşma savcısı da sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Duruşma sonunda mahkeme, Ramazan Tuna'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak, 17 yıl 6 aya indirdi.
Tutukluluk halinin devamına karar verilen Tuna, cezaevine geri gönderildi.

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