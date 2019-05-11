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Akıllı çıkan anne katiline yeniden müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde annesini kafasını duvara vurarak öldüren sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Akıllı çıkan anne katiline yeniden müebbet

Bursa’nın Kestel ilçesinde annesini kafasını duvara vurarak öldüren sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan ve akli dengesi kontrol eden cani evlatla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan gelen ‘akıllıdır’ raporunun ardından mahkeme heyeti sanığa yeniden ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.
Bursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Nur Sokak’taki 5 yıl önce meydana gelen olayda mühendislik bölümünde okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan Tayfun Yılmaz, arkadaşlarıyla alkol almasına tepki gösteren annesi Şükriye Yılmaz ile tartışmaya başladı. Ardından Yılmaz annesini, başını duvara vurarak, öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı arkadaşlarının evinde yakalandı.
Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda Tayfun Yılmaz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak temyiz edilen kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi ’sanığın akli dengesinin araştırılması’ gerektiğini bildirerek, bozdu. Yeniden görülen davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katılan tutuklu sanık Tayfun Yılmaz son söz olarak, "Annemi öldürmem bir kaza sonucuydu. Annemi öldürme kastım yoktu. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme sanık hakkında İstanbul Tıp Kurumu’nca akli dengesinin yerinde olduğu yönünde verilen raporun dava dosyasına ulaştığını belirterek, Tayfun Yılmaz’ı yeniden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme öldürülen Şükriye Yılmaz’a tekme attığı iddiasıyla suçlanan ve ilk yargılamada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Okan Y. hakkında ise suçun şikayete bağlı olması nedeniyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

Akıllı çıkan anne katiline yeniden müebbet

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