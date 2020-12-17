“Akıllı Davranırsanız New York Yeniden Kapanmaz”

New York’ta son günlerde tartışmalara neden olan kentin yeniden tamamen kapanması ihtimali konusunda, New York Valisi Andrew Cuomo son noktayı koydu.

Vali Cuomo, New Yorklular'a bugün yaptığı çağrıda, “Tatil döneminde salgın hastalığa karşı tetikte olur, akıllı davranırsanız New York’u yeniden tamamen kapatmak zorunda kalmayız. Ekonomiyi yeniden kapatmamızı ancak siz engelleyebilirsiniz” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin yeniden kapatılması konusunda önceki yaptığı açıklamada, “Noel’den sonra kent yeniden kapanabilir. Bu konuda son söz Cuomo’nun” diye konuşmuştu.

Vali Cuomo, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir sorusuna, “Tatil sonrası neler olacağını, nelerle karşılaşacağımızı kimse bilemez. Ben belediye başkanının aslında New Yorklular'a kentin yeniden kapanmaması için bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum” diye yanıt vermişti.

“Yeniden kapanmak istemiyorsanız gerekli önlemleri alın”

Vali Cuomo, eyaleti etkisi altına alan kar fırtınasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, salgın hastalıkla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kentin kapanıp kapanmamasının New Yorklular'ın tutumuna bağlı olduğunu ifade eden Vali Cuomo, New Yorklular'ın mevcut durumu değiştirebileceğine inandığını belirterek, “Yeniden kapanmanın yaşanmaması için insanlar da gerekli önlemleri almalı. Kalabalık toplantılardan kaçındıkları sürece hastanelerde yığılma olmaz. Yayılmayı yavaşlatırsak ekonomik durgunluktan da kurtulabiliriz. Hiçbir şeyi kapatmak zorunda kalmayız. Ancak akıllı olmalıyız, yayılmayı yavaşlatmalıyız, kapanmalardan kaçınmalıyız. Aşı vurulmaya başlandı. Hayata dönüp 2021 yılına hazırlanıyoruz" dedi.