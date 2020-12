“Akıllı Davranırsanız New York Yeniden Kapanmaz”

Vali Cuomo, eyaleti etkisi altına alan kar fırtınasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, salgın hastalıkla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kentin kapanıp kapanmamasının New Yorklular'ın tutumuna bağlı olduğunu ifade eden Vali Cuomo, New Yorklular'ın mevcut durumu değiştirebileceğine inandığını belirterek, “Yeniden kapanmanın yaşanmaması için insanlar da gerekli önlemleri almalı. Kalabalık toplantılardan kaçındıkları sürece hastanelerde yığılma olmaz. Yayılmayı yavaşlatırsak ekonomik durgunluktan da kurtulabiliriz. Hiçbir şeyi kapatmak zorunda kalmayız. Ancak akıllı olmalıyız, yayılmayı yavaşlatmalıyız, kapanmalardan kaçınmalıyız. Aşı vurulmaya başlandı. Hayata dönüp 2021 yılına hazırlanıyoruz" dedi.

Vali Cuomo, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir sorusuna, “Tatil sonrası neler olacağını, nelerle karşılaşacağımızı kimse bilemez. Ben belediye başkanının aslında New Yorklular'a kentin yeniden kapanmaması için bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum” diye yanıt vermişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin yeniden kapatılması konusunda önceki yaptığı açıklamada, “Noel’den sonra kent yeniden kapanabilir. Bu konuda son söz Cuomo’nun” diye konuşmuştu.

Vali Cuomo, New Yorklular'a bugün yaptığı çağrıda, “Tatil döneminde salgın hastalığa karşı tetikte olur, akıllı davranırsanız New York’u yeniden tamamen kapatmak zorunda kalmayız. Ekonomiyi yeniden kapatmamızı ancak siz engelleyebilirsiniz” dedi.

New York’ta son günlerde tartışmalara neden olan kentin yeniden tamamen kapanması ihtimali konusunda, New York Valisi Andrew Cuomo son noktayı koydu.

Vali Cuomo, dün itibarıyla New York’ta 120 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hastanede tedavi görenlerin 1095’i yoğun bakımda olmak üzere toplamda 6 bin 147 kişi olduğunu, 611 kişinin de solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını kaydetti.

“Evinizde kalın gereksiz şekilde yola çıkmayın”

New York Valisi Cuomo basın toplantısında, eyaletin Albany, Broome, Chenango, Columbia, Delaware, Dutchess, Greene, Montgomery, Orange, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Sullivan, Tioga, Ulster ve Washington bölgelerinde yerel yetkililerin kar fırtınasıyla daha kapsamlı mücadele etmesi için olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Vali Cuomo yoğun kar fırtınasının yaşandığı eyaletteki son durumu şöyle anlattı: "Eyaletin büyük bir kısmı halen yoğun kar yağışı altında. Yollar araç kullanmak için son derece tehlikeli. New Yorklular aşırı kış havasına yabancı değiller ve bu durumu her zaman yaptığımız gibi aşacağız. Eyalet genelinde kar fırtınasına karşı çalışan binlerce personelimiz ve ekipmanımız var. Bütün topluma yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu arada, tüm New Yorklular'ı evde kalmaya ve kar küreyicilerinin ve yol ekiplerinin yolları olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde temizleyebilmesi için gereksiz şekilde yollara çıkmaktan kaçınmaya davet ediyorum."