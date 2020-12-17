HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Akıllı Davranırsanız New York Yeniden Kapanmaz”

“Akıllı Davranırsanız New York Yeniden Kapanmaz”

17.12.2020 23:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Akıllı Davranırsanız New York Yeniden Kapanmaz”

New York’ta son günlerde tartışmalara neden olan kentin yeniden tamamen kapanması ihtimali konusunda, New York Valisi Andrew Cuomo son noktayı koydu. Cuomo, yeniden kapanıp kapanmamayı New Yorklular'ın sergileyeceği tutumun belirleyeceğini söyledi

New York’ta son günlerde tartışmalara neden olan kentin yeniden tamamen kapanması ihtimali konusunda, New York Valisi Andrew Cuomo son noktayı koydu.

Vali Cuomo, New Yorklular'a bugün yaptığı çağrıda, “Tatil döneminde salgın hastalığa karşı tetikte olur, akıllı davranırsanız New York’u yeniden tamamen kapatmak zorunda kalmayız. Ekonomiyi yeniden kapatmamızı ancak siz engelleyebilirsiniz” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin yeniden kapatılması konusunda önceki yaptığı açıklamada, “Noel’den sonra kent yeniden kapanabilir. Bu konuda son söz Cuomo’nun” diye konuşmuştu.

Vali Cuomo, dün düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir sorusuna, “Tatil sonrası neler olacağını, nelerle karşılaşacağımızı kimse bilemez. Ben belediye başkanının aslında New Yorklular'a kentin yeniden kapanmaması için bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum” diye yanıt vermişti.

“Yeniden kapanmak istemiyorsanız gerekli önlemleri alın”

Vali Cuomo, eyaleti etkisi altına alan kar fırtınasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, salgın hastalıkla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kentin kapanıp kapanmamasının New Yorklular'ın tutumuna bağlı olduğunu ifade eden Vali Cuomo, New Yorklular'ın mevcut durumu değiştirebileceğine inandığını belirterek, “Yeniden kapanmanın yaşanmaması için insanlar da gerekli önlemleri almalı. Kalabalık toplantılardan kaçındıkları sürece hastanelerde yığılma olmaz. Yayılmayı yavaşlatırsak ekonomik durgunluktan da kurtulabiliriz. Hiçbir şeyi kapatmak zorunda kalmayız. Ancak akıllı olmalıyız, yayılmayı yavaşlatmalıyız, kapanmalardan kaçınmalıyız. Aşı vurulmaya başlandı. Hayata dönüp 2021 yılına hazırlanıyoruz" dedi.

Vali Cuomo, dün itibarıyla New York’ta 120 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hastanede tedavi görenlerin 1095’i yoğun bakımda olmak üzere toplamda 6 bin 147 kişi olduğunu, 611 kişinin de solunum cihazına bağlı olarak yaşadığını kaydetti.

“Evinizde kalın gereksiz şekilde yola çıkmayın”

New York Valisi Cuomo basın toplantısında, eyaletin Albany, Broome, Chenango, Columbia, Delaware, Dutchess, Greene, Montgomery, Orange, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Sullivan, Tioga, Ulster ve Washington bölgelerinde yerel yetkililerin kar fırtınasıyla daha kapsamlı mücadele etmesi için olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Vali Cuomo yoğun kar fırtınasının yaşandığı eyaletteki son durumu şöyle anlattı: "Eyaletin büyük bir kısmı halen yoğun kar yağışı altında. Yollar araç kullanmak için son derece tehlikeli. New Yorklular aşırı kış havasına yabancı değiller ve bu durumu her zaman yaptığımız gibi aşacağız. Eyalet genelinde kar fırtınasına karşı çalışan binlerce personelimiz ve ekipmanımız var. Bütün topluma yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu arada, tüm New Yorklular'ı evde kalmaya ve kar küreyicilerinin ve yol ekiplerinin yolları olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde temizleyebilmesi için gereksiz şekilde yollara çıkmaktan kaçınmaya davet ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
ABD'deki siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısıABD'deki siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı
12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!12 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Ablası çok geride kaldı! Yine zirvede

Ablası çok geride kaldı! Yine zirvede

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca, 4 ildeki yoğunluk oranlarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi

AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi

ABD'de kar fırtınası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de kar fırtınası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin resmi kurumlarına yönelik siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı

ABD'deki siber saldırı için "ciddi tehdit" uyarısı

Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Yunanistan Fransa'dan 2,3 milyar euroluk savaş uçağı alacak

Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı

ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi: 4 ölü

ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi: 4 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.