Akıllı gözlük Google Glass neden başarılı olamadı?

Bundan kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Google Glass, neden istediği başarıyı hiçbir zaman yakalayamadı? Şimdi ise birçok kişi bu başarısızlığın nedenini merak ediyor. Forbes, Google Glass'ın başarısız olmasının arkasındaki detayları sıraladı.

LANSMAN YAPILMADI

Forbes'in haberine göre, bunun ilk nedenlerinden bir tanesi analizlere göre firmanın lansman bile yapmamasıydı. Normal şartlarda herhangi bir ürünü satışa sunmak istiyorsanız mutlaka lansman yapmanız gerekir.

İkinci en önemli neden ise küresel etki yaratacak bir reklam kullanılmamasıydı. Bu durum ürünün geri planda kalmasına neden oldu. Her ülke için ayrı bir reklam oluşturulması gerekirken bu yapılmadı.

Google şirketi tarafından geliştirilen gözlük modelleri, neden çok iyi olduğu ile alakalı soru işaretleri oluşturdu. Normal şartlarda çok iyi ürünleri olduğunu söyleyen bir şirket bunu uzun uzun ve detaylıca açıklar. Ancak şirket böyle bir yolu tercih etmedi.

GOOGLE GLASS SAHİPLERİNİN NE YAPACAĞI ANLATILAMADI

Bu gözlük modeli ile alakalı nerelerde satış yapılacağına değinilmedi. Bu durum aynı zamanda belirsizliklerin daha da fazla artmasına neden oldu. Ayrıca ürünün nerede ve hangi problemlere karşı kullanılacağı da netleştirilmedi. Herhangi bir ürün aldığınızda onunla ne yapacağınızı bilmeniz gerekir. Google gözlük modelinde böyle bir durum yoktu.

Google tarafından geliştirilen cihaz, yeteri kadar değerli görülmedi. Ayrıca şarj miktarının da hiç yeterli olmadığı düşünüldü. Bütün bu etkenler birleştiğinde, Google Glass bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Sizce Google tarafından geliştirilmek istenen gözlük modelleri ne tür değişimler yaratabilir?

