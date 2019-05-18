"Akıllı İhracat Platformu" yolda

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının son dönemde blok zincir, kağıtsız ihracat, kolay destek sistemi gibi birçok alanda öncü çalışmalar yaptığını söyledi.

Kamuda dijital alanda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini eklediklerini ifade eden Pekcan, ihracatı artırmak, ihracatçının önündeki engelleri kaldırmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kolay İhracat Platformu oluşturduklarını bildirdi. Pekcan, bu platform sayesinde, farklı kaynaklardan sunulan, firmaların sahip olduğu özellikleri anlamadan önerilerde bulunan birçok sistemi ortadan kaldırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda "Akıllı İhracat Platformu" şeklinde yeni bir sistem tasarladıklarına işaret eden Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli 'Akıllı İhracat Platformu' ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız." diye konuştu.