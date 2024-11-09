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Akıllı ilaç tedavisine başlayamamış entübe edilmişti! Ankaralı Turgut'tan haber var! 'Hayati tehlikesi devam ediyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 10:22
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Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Maddi yetersizlikten dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamayan Ankaralı Turgut'un son olarak entübe edildiği öğrenilmişti. Ankaralı Turgut'un kızı ünlü ismin son durumunu açıkladı.

Akıllı ilaç tedavisine başlayamamış entübe edilmişti! Ankaralı Turgut'tan haber var! 'Hayati tehlikesi devam ediyor'

Ankaralı Turgut olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve ünlü isme kanser teşhisi konmuştu.

Ünlü ismin sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilmiş ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği ortaya çıkmıştı.

Hakkında 'öldü' iddiaları da çıkan ünlü ismin kızı babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıklamıştı.

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SON DURUMUNU ANLATTI

Ankaralı Turgut'un son durumu hakkında bilgiyi yine kızı Eylem Boran verdi. Boran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ''Babamın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez diyorlar'' ifadelerini kullandı.

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AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMAMIŞTI

Hastalık sürecinde zayıflayan ve 12-13 kilo veren ünlü şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamamış ve bu yüzden zor günler geçirmişti.

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Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı ancak bu destek kendisine ulaşmadı:

ÇOCUKLARINA İSYAN ETMİŞTİ

Ünlü türkücü yaşananlardan çocuklarını sorumlu tutup, isyan etmişti:
"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" demişti.

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