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'Akıllı ilaçlar kanser tedavisinde umut oluyor'

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

KANSER tedavilerinde geliştirilen akılı ilaçların hastalara umut olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- KANSER tedavilerinde geliştirilen akılı ilaçların hastalara umut olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, "Tümörün üzerinde bazı belirteçler var. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu’’ dedi. Medicana Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Avcı, kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olduğunu, tıbbi teknolojinin ilerlemesiyle yeni geliştirilen akıllı ilaçların hastalıkla mücadelede giderek daha önemli hale geldiğini söyledi. Avcı, "Tümörün üzerinde bazı belirteçler var ve bu belirteçler normal hücrede yok. Dolayısıyla bu belirteçleri hedef alan tedaviler var. Bu tedaviler tümörün üzerindeki belirteçlere yapışıyor ve normal hücreye gelmiyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu. Bunun da tabii özellikleri, kullanılması gereken evreler var. Bu evreye göre veriyoruz akıllı ilaçları" şeklinde konuştu. HASTAYA ÖZEL TEDAVİ Kanser hastalığının her hastada farklı olduğunu ve bu yüzden de farklı tedaviler uyguladıklarını belirten Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Avcı, ‘’Kanserin tedavisi her hastaya özeldir. Her hastaya aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Öncelikle hastanın özelliklerine bakıyoruz. Yaş, tansiyon, kalp rahatsızlığı vb. İkinci olarak da hastanın tümörüne bakıyoruz. Tümörün tipi, evresi ve özellikleri bizim için önemli. Dolayısıyla hastaya sıralı bir tedavi öneriyoruz’’ dedi. ‘DESTEK TEDAVİSİ ÖNEMLİ’ Hastalığın tedavisinde destek tedavileri olan ve hastanın yaşam kalitesini yükseltici tedavilerin de önemli olduğunu belirten Doç Dr. Avcı, "Hastaya alması gereken tedaviyi uyguladık. Ama onun yanı sıra hastaya destek tedavisi dediğimiz onun yaşam kalitesini artırıcı tedaviler bizim için çok önemli. Çünkü bu hastalarda mutlaka bir ağrı olabiliyor. Ağrı tedavisi yapıyoruz. Beslenme bozukluğu olabiliyor. Diyetisyenle birlikte beslenme bozukluğunu tespit edip, ona göre beslenme programı hazırlıyoruz. Anksiyate ve ölüm korkusu yaşayabiliyorlar. Bunlara da psikolog eşliğinde gereken destek tedavisini belirliyoruz. Yani hastayı bedensel ve ruhsal açıdan bütünsel değerlendiriyoruz" ifadelerini kulandı.

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