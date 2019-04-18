Akıllı kabartma yazı klavyesi, engellilerin gözü kulağı oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - GÖRME engellilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için geliştirilen akıllı kabartma yazı klavyesi, ilgi çekti. Engellilere kolaylıkla bilgisayar kullanma imkanı sağlayan klavye, Cumhuriyet Üniversitesi'nde kullanıma sunuldu. Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım şirketi tarafından engellilerin sosyal hayata aktif katılımının ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için akıllı kabartma yazı klavyesi geliştirildi. Her dile uyumlu olan klavye, görme engellilerin eğitimlerine yardımcı oluyor. Kitapların bilgisayar ortamında taramasını yapan, hafıza kartına yüklenen kitapları okuyabilme ve not alabilme özelliği bulunan akıllı kabartma yazı klavyesi, görme engellilerin teknolojiyi kullanmasını kolaylaştırıyor. Bilgisayar ortamındaki her türlü yazının sesli olarak duyulmasını ayrıca kabartma olarak okunmasını sağlayan akıllı klavye, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Körler Okulları'nda kullanılıyor. Bu cihazdan biri de Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP) kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne verilerek, engellilerin hizmetine sunuldu. 'BİLGİSAYARDAKİ TÜM YAZILARI KABARTMA OLARAK OKUYABİLİYOR' Türkiye'de engelliler üzerine çalışma yapan şirketin Genel Müdürü Osman Demirci, geliştirdikleri akıllı kabartma yazı klavyesi hakkında bilgi verdi. Görme engellilerin teknolojiyi kullanması noktasında önemli bir cihaz olduğunu belirten Demirci, "Bir bilgisayar teknolojisinin engelliler için neler yapılabileceğini gördük. Bilgisayar üzerine eklenen bir yazılımla görmeyen biri bilgisayarı her şartlarda okuyup kullanabiliyor. Bilgisayarda ne varsa okuyup kullanabildiği için de sınırsız bilgiye erişim sağlamış oluyor. Görme engelli vatandaşlarımız bu bilgisayarın içerisine attığı kitabı hem dinliyor hem de çalışmalarını yapabiliyor. Bilgisayar ekranındaki tüm yazıları kabartma olarak okuyabiliyor. Görmeyenler için kısaltma yöntemi ile çok hızlı okuma sağlanıyor. Ayrıca tek başına derslere girip, notlarını alıp, herkesle eşit şartlar da eğitim yapabilir. Bu ekranla ayrıca her türlü dili öğrenmeyi yetkin olarak kullanılıyor. Artık Türkiye'de bu cihaza ilgi çok artmış durumda. Bu tip teknolojilerin daha da çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz" dedi. 'GÖRME ENGELLİLER ARTIK HER ŞEYE ERİŞEBİLECEK' Görme engelli araştırmacı, şair ve yazar Selman Devecioğlu ise ürünün öğrenmek isteyen kişiler için büyük önem taşıdığını belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizde görme engelliler için bir çığır açıldı. Biz görme engelliler için kitap tarıyorduk, bilgisayar ortamları oluşturup, çalışmalar yapmaya gayret etmiştik. Ancak bu cihazın bize gelmesi büyük bir zaman tasarrufu oldu. 3 saatte tarayacağımız kitabı görme engellilerimiz bir araya gelip oturup 10 dakikada rahatlıkla okuyabilecekler. Normalde bu cihazlar çok pahalıdır. Bir görme engellinin tek başına alması zor bir programdır. Kurumların elde etmesi gereken bir cihazdır. Bu cihazla görme engelliler artık görenler gibi her şeye erişebilecek" diye konuştu.

