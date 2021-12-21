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  4. Akıllı kanser ilacını SGK karşılayacak mı? Tek dozu 28 bin lira! Nihai karar çıkarsa...

Akıllı kanser ilacını SGK karşılayacak mı? Tek dozu 28 bin lira! Nihai karar çıkarsa...

21.12.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal güvenlik kurumunun karşılamadığı akıllı kanser ilacı için dava açan kanser hastası, İstanbul 20. İş Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Tek dozu 28 bin lirayı bulan ilaç için hakim, SGK'nın parayı ödemesi gerektiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ilaç bedelinin karşılanmasına onay vermemiş olsa da mahkeme, "Doktor uygun görmüş, yaşam hakkı her haktan üstündür" diyerek tedbir talebini kabul etti.

Kemoterapi tedavisine ek olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için tek dozu 28 bin lira olan akıllı kanser ilacı kullanması önerilen 61 yaşındaki 4. evre kanser hastası adam, SGK'nın ilaç parasını karşılamamasından dolayı mağdur oldu. Hal böyle olunca binlerce kanser hastası gibi 61 yaşındaki hasta da soluğu mahkemede aldı. Ve deliller arasına koymak için de sağlık bakanlığından onay istedi.

"YAŞAM HAKKI HER HAKTAN ÜSTÜNDÜR"

Bu kez bakanlık, "Önce izin verilen tedavi yöntemlerini tüketin son çare bu tedaviye geçin" diyerek onay vermedi. Ancak yine de İstanbul 20. İş mahkemesi, ilaç bedelinin yüksek olması ve doktorun bunu gerekli görmesi nedeniyle "yaşam hakkı her türlü haktan üstündür" dedi. Tedbir talebini kabul etti.

HASTA HAKLI BULUNURSA SGK PARAYI ÖDEMEKTE ZORUNLU KALACAK

Şimdi, tedbir kararı sonrası mahkemenin nihai olarak ne karar vereceği merak konusu. Cnn Türk'ün haberine göre, hasta haklı bulunursa, Sağlık Bakanlığı hayır demesine rağmen sosyal güvenlik kurumu hastaya ilaç paralarını ödemek zorunda. Bu da ileriki dönemde, hayati tedavi süreçlerinde hastalar lehine adım atılabileceği anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanser sgk
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