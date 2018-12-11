Akıllı lens nedir? Akıllı lens kimlere uygulanır? Akıllı lens zararları var mıdır?

AKILLI LENS KİMLERE UYGULANIR?
Katarakt ameliyatında takılan Akıllı Lensler, özel bir sebebi yoksa katarakt hastalarının büyük bir kısmına uygulanabilir. Ayrıca genç yaşta kataraktı olmayan ancak ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın gözlüklerinden erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere de Akıllı Lens (GİM) uygulanabilir.
Daha önce göz laser operasyonu geçirmiş kişiler de eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorsa Akıllı Lens tercih edilebilir.
Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabii ki doğru Lens seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı elde edilmektedir.
AKILLI LENS NASIL UYGULANIR?
Akıllı Lens GİM yerleştirme tekniği tamamen bir katarakt cerrahisidir. Standart katarakt ameliyatında ne yapılıyorsa Akıllı Lens GİM cerrahisinde de aynı işlemler uygulanır.
Katarakt cerrahisinde hastanın göz içinde bulunan doğal Lens çıkartılarak yerine gözün iç yapısına uygun ve hastanın görmesini iyileştirecek bir Lens yerleştirilir. Fakat bu cerrahide farklı olarak, standart (sadece uzağı gösteren, yakın için gözlük gerektiren) bir Lens yerleştirme yerine Akıllı Lens (yakını ve uzağı gösteren) Lensler göz içine yerleştirilir.
AKILLI LENSİN AVANTAJLARI NELERDİR?
Akıllı Lens GİM, çok odaklı tasarımına bağlı olarak yakın-uzak ve orta mesafeli diyebileceğimiz odaklama özelliğine sahip Lenslerdir. Katarakt ameliyatında takılan bu Lens ömür boyu göz içinde kalmaktadır. Titizlikle uygulanan Akıllı Lensler GİM yerleştirilmesi; ortalama 10 dakika süren ameliyat süresi ile dikiş konulmaksızın uygulanıp uzak ve yakın görme problemine en sade ve basit şekilde çözüm bularak hastanın görme becerisini iyileştirir.
Akıllı lens takılan hasta da göz numarası bir daha ilerlemez. Katarakt ameliyatı bir kez yapılır ve gözde bir daha katarakt oluşmaz.
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