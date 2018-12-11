Akıllı lens nedir? Akıllı lens kimlere uygulanır? Akıllı lens zararları var mıdır?

AKILLI LENS KİMLERE UYGULANIR?



Katarakt ameliyatında takılan Akıllı Lensler, özel bir sebebi yoksa katarakt hastalarının büyük bir kısmına uygulanabilir. Ayrıca genç yaşta kataraktı olmayan ancak ileri derecede hipermetrop olan ya da yüksek miyopi nedeniyle lazer olamayan, yakın gözlüklerinden erken yaşta kurtulmak isteyen kişilere de Akıllı Lens (GİM) uygulanabilir.

Daha önce göz laser operasyonu geçirmiş kişiler de eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorsa Akıllı Lens tercih edilebilir.

Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabii ki doğru Lens seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı elde edilmektedir.

AKILLI LENS NASIL UYGULANIR?



Akıllı Lens GİM yerleştirme tekniği tamamen bir katarakt cerrahisidir. Standart katarakt ameliyatında ne yapılıyorsa Akıllı Lens GİM cerrahisinde de aynı işlemler uygulanır.