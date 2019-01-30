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Akıllı lens uygulaması ile görüş kalitesi artıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen akıllı lenslerin, görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağladığını belirten uzmanlar, gözde doğuştan bulunan ve artık görmede sıkıntı oluşturan merceklerin ameliyatla çıkarıldıktan sonra yerine akıllı lens denilen merceklerin yerleştirilebileceğini söyledi.Yaklaşık 10 yıldır katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için tercih edilen lenslerin, görme sorununa çözüm sağladığı belirtildi.

Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen akıllı lenslerin, görme sıkıntısı yaşayan hastalara konfor sağladığını belirten uzmanlar, gözde doğuştan bulunan ve artık görmede sıkıntı oluşturan merceklerin ameliyatla çıkarıldıktan sonra yerine akıllı lens denilen merceklerin yerleştirilebileceğini söyledi.
Yaklaşık 10 yıldır katarakt ameliyatlarında uygun hastalar için tercih edilen lenslerin, görme sorununa çözüm sağladığı belirtildi. Memorial Diyarbakır Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, akıllı lensler hakkında bilgi verdi.

Görme işlevini yitiren mercekler yerine akıllı lensler
Akıllı lenslerin hastaların görme sorununa çözüm olabilecek düzeyde etkili yapıda olduğunu belirten Ekmekçiler, "Ancak hiçbir yapay materyal gerçeğinin yerine tutamaz. Buradaki amaç, gözde doğuştan var olan ve artık işlevini yitirmiş mercek yerine yapay bir mercek uygulayarak hastanın görme kalitesini olabildiğince artırmaktır. Akıllı lensler, gözünde katarakt hastalığı olan ve bu nedenle ameliyat olması gereken hastalar için uygulanmaktadır. Bunun için uygun hastalar tercih edilmeli ve akıllı lens ameliyatı basit bir işlem olarak düşünülmemelidir" dedi.

"Uygun hasta seçimi önemli"
Katarakt hastalığı veya çok yüksek hipermetrop numaraları olan hastalara akıllı lens uygulanabileceğini belirten Dr. Ekmekçiler, ancak yalnızca yakın görme problemi olan hastalara tercih edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi. Dr. Ekmekçiler, "Bunun yanı sıra retina, diyabet, sarı nokta, ileri astigmat ve ileri miyop hastalığı, şaşılık, kerotokonüs ve korneal problemleri olan hastalar için de akıllı lens uygulamaları tercih edilmez. Göz içine yerleştirilen bu teknoloji harikası lenslerin monofokal, bifokal ve trifokal olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. Hastanın durumuna göre bu 3 seçenek lensten biri tercih edilmektedir. Akıllı lens kullanmak için hastaya önce standart katarakt ameliyatı uygulanmalı ve hastanın kendi orijinal lensi çıkartılıp yerine uygun mercek yerleştirilmelidir. Ameliyat, standart katarakt ameliyatı gibi 10-15 dakika kadar sürmektedir. Bu operasyon sırasında göze dikiş uygulanmamakta ve hastalar aynı gün taburcu edilmektedir" diye konuştu.

"Hastanın yaşam kalitesini artıyor"
Bu uygulamanın hastanın yaşam kalitesini arttırdığını belirten Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Monofokal yani tek odaklı lens takılan hastalar ameliyat sonrası uzak için gözlüğe çok ihtiyaç duymasa da yakın için gözlük kullanmaları zorunlu olabilmektedir. Trifokal mercek takılan hastalar ise ameliyattan sonra gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon izleyebilir. Hastanın yaşam kalitesi de böylelikle artırmaktadır. Uygun hastalara akıllı mercek olarak adlandırılan trifokal mercekler önerilir."

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